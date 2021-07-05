Messi Juventus'a mı gidecek? 2021 Messi Juventus'a transfer olacak mı?

Messi'nin Barcelona ile sözleşmesi bitmişti. Bunun ardından yeni takımı neresi olacak merak ediliyor. Çıkan haberlere göre Manchester City ve PSG'nin ardından Juventus da Messi transferini masaya yatırdı. Peki, Messi Juventus'a transfer olacak mı? Messi, Juventus'a mı gidiyor? Messi hangi takıma gidecek? İşte detaylar...

Juventus'ta yeni sözleşme görüşmeleri yaptığı konuşulan Cristiano Ronaldo'nun, yönetim ile Lionel Messi transferini de konuştuğu iddia edildi. Portekizli yıldızın, Messi'nin gelmesinden memnuniyet duyacağı aktarıldı. Barcelona'daki sözleşmesi biten Messi'ye PSG ve Manchester City'nin de bir ilgisi var. 34 yaşındaki Arjantinli'nin nasıl bir tercih yapacağı merak konusu oldu. Peki, Messi Juventus'a mı gidecek? 2021 Messi Juventus'a transfer olacak mı?

MESSİ BARCELONA'DAN AYRILDI MI?

Barcelona ile sözleşmesi bugün sona eren Arjantinli yıldız, 13 yaşında girdiği Katalan devinden resmen ayrıldı. Daha önce Barça'da mutsuz olduğunu ifade eden Messi, Copa America'nın ardından kararını verecek. Barcelona Başkanı Laporta, prensipte anlaşıldığını ifade etmişti ama Messi'den gelen açıklamalar hiç o yönde değil. Arjantinli yıldız, Copa America'nın ardından tercihini Manchester City ya da PSG'den yana kullanabilir.

34 yaşındaki yıldızı ikna etmeye çalışan Katalan ekibinde Bartomeu yönetimi istifa etmiş, Joan Laporta başkanlığa geri dönmüştü.

Messi'yi kulüpte tutma vaadiyle göreve başlayan Laporta, Arjantinli futbolcunun sözleşmesini henüz uzatamadı.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Messi, Copa America'nın ardından teklifleri değerlendirecek. Yeni adresinin Manchester City veya PSG olması çok güçlü bir ihtimal.

LİONEL MESSİ HANGİ TAKIMA TRANSFER OLACAK?

Lionel Messi'nin Barca ile sözleşmesi bitti. Yeni takımının PSG veya Manchester City olacağı yönünde iddialar mevcut. Fakat henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Şuanda Messi'nin hangi takıma transfer olacağı hakkında bilgi mevcut değil.

MESSİ JUVENTUS'A MI TRANSFER OLACAK?

Juventus'ta yeni sözleşme görüşmeleri yaptığı konuşulan Cristiano Ronaldo'nun, yönetim ile Lionel Messi transferini de konuştuğu iddia edildi. Portekizli yıldızın, Messi'nin gelmesinden memnuniyet duyacağı aktarıldı. Barcelona'daki sözleşmesi biten Messi'ye PSG ve Manchester City'nin de bir ilgisi var. 34 yaşındaki Arjantinli'nin nasıl bir tercih yapacağı merak konusu oldu.

Lionel Messi paylaşılamıyor. Barcelona ile mukavele uzatmayınca boşa çıkan Arjantinli star, devleri peşine taktı. Manchester City ve PSG'nin ardından Juventus da Messi transferini masaya yatırdı.

YENİ SÖZLEŞME

Kontratı 2022'de bitecek Ronaldo'nun, bir yıl daha takımda kalması için görüşmeler yapılıyor. 36 yaşındaki futbolcunun önemli bir indirim yapmaya sıcak olduğu İtalya basınında yazıldı. Görüşmelerde Messi hakkında da fikir alışverişi yapıldı.

ONAYI VERDİ

Toplantıda Cristiano Ronaldo'nun, Messi'nin gelmesinden memnuniyet duyacağını ifade ettiği belirtildi. Arjantinli futbolcunun nasıl bir tercih yapacağı son günlerin en çok konuşulan konusu oldu.