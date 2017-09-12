Messi Juve'yi Yıktı

Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında Barcelona, kendi evinde ağırladığı Juventus'u 3-0 ile geçti. İspanyol ekibinin gollerinden 2'si Arjantili yıldızı Messi'den geldi. UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçları bugün oynanan karşılaşmalarla başladı. Gecenin dikkat çeken maçlarından biri D Grubu'nda oynandı. Camp Nou'da İtalyan temsilcisi Juventus'u ağırlayan İspanyol ekibi Barcelona, mücadeleyi 3-0 kazandı. Arjantinli yıldız Messi, tecrübeli kaleci Buffon'u kariyerinde ilk kez avlamayı başardı ve Katalan devi soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle gitti.



İkinci yarıya etkili başlayan Katalanlar, 56. dakikada Rakitic'in kaydettiği golle farkı 2'ye çıkardı. 69. dakikada sahneye bir kez daha Messi çıktı ve durumu 3-0 yaptı.



Gecenin diğer maçlarında ise alınan sonuçlar şöyle:



A Grubu



Benfica: 1 - CSKA Moscow: 2



Manchester United: 3 - Basel: 0



B Grubu



Bayern München: 3 - Anderlecht: 0



Celtic: 0 - Paris Saint-Germain: 5



C Grubu



Chelsea: 6 - Qarabağ Ağdam: 0



Roma: 0 - Atletico Madrid: 0



D Grubu



Barcelona: 3 - Juventus: 0



Olympiakos: 2 - Sporting Lisbon: 3



(İHA)