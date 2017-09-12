Messi Juve'yi Yıktı
Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında Barcelona, kendi evinde ağırladığı Juventus'u 3-0 ile geçti.
Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında Barcelona, kendi evinde ağırladığı Juventus'u 3-0 ile geçti. İspanyol ekibinin gollerinden 2'si Arjantili yıldızı Messi'den geldi. UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçları bugün oynanan karşılaşmalarla başladı. Gecenin dikkat çeken maçlarından biri D Grubu'nda oynandı. Camp Nou'da İtalyan temsilcisi Juventus'u ağırlayan İspanyol ekibi Barcelona, mücadeleyi 3-0 kazandı. Arjantinli yıldız Messi, tecrübeli kaleci Buffon'u kariyerinde ilk kez avlamayı başardı ve Katalan devi soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle gitti.
İkinci yarıya etkili başlayan Katalanlar, 56. dakikada Rakitic'in kaydettiği golle farkı 2'ye çıkardı. 69. dakikada sahneye bir kez daha Messi çıktı ve durumu 3-0 yaptı.
Gecenin diğer maçlarında ise alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu
Benfica: 1 - CSKA Moscow: 2
Manchester United: 3 - Basel: 0
B Grubu
Bayern München: 3 - Anderlecht: 0
Celtic: 0 - Paris Saint-Germain: 5
C Grubu
Chelsea: 6 - Qarabağ Ağdam: 0
Roma: 0 - Atletico Madrid: 0
D Grubu
Barcelona: 3 - Juventus: 0
Olympiakos: 2 - Sporting Lisbon: 3
(İHA)