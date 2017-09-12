Messi Juve'yi Yıktı

Messi Juve'yi Yıktı

Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında Barcelona, kendi evinde ağırladığı Juventus'u 3-0 ile geçti.

Messi Juve'yi Yıktı

Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında Barcelona, kendi evinde ağırladığı Juventus'u 3-0 ile geçti. İspanyol ekibinin gollerinden 2'si Arjantili yıldızı Messi'den geldi. UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçları bugün oynanan karşılaşmalarla başladı. Gecenin dikkat çeken maçlarından biri D Grubu'nda oynandı. Camp Nou'da İtalyan temsilcisi Juventus'u ağırlayan İspanyol ekibi Barcelona, mücadeleyi 3-0 kazandı. Arjantinli yıldız Messi, tecrübeli kaleci Buffon'u kariyerinde ilk kez avlamayı başardı ve Katalan devi soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle gitti.

İkinci yarıya etkili başlayan Katalanlar, 56. dakikada Rakitic'in kaydettiği golle farkı 2'ye çıkardı. 69. dakikada sahneye bir kez daha Messi çıktı ve durumu 3-0 yaptı.

Gecenin diğer maçlarında ise alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

Benfica: 1 - CSKA Moscow: 2

Manchester United: 3 - Basel: 0

B Grubu

Bayern München: 3 - Anderlecht: 0

Celtic: 0 - Paris Saint-Germain: 5

C Grubu

Chelsea: 6 - Qarabağ Ağdam: 0

Roma: 0 - Atletico Madrid: 0

D Grubu

Barcelona: 3 - Juventus: 0

Olympiakos: 2 - Sporting Lisbon: 3

(İHA)