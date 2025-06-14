Messi Galatasaray'a mı geliyor?

Messi Galatasaray'a mı geliyor?
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Sosyal medyada Galatasaray taraftarının gündeminde Messi var. Peki, Messi Galatasaray'a mı geliyor?

Galatasaray'ın Leroy Sane transferi sonrası taraftarlar bu kez Lionel Messi söylentileriyle heyecanlandı. Messi Galatasaray'a mı geliyor?

MESSİ GALATASARAY'A MI GELİYOR?

Son yıllarda transferde önemli adımlar atan Galatasaray, bu kez dünya futbolunun en büyük yıldızlarından biriyle anılıyor: Lionel Messi. Arjantin basınında yer alan haberlere göre, Inter Miami forması giyen Messi, 2026 Dünya Kupası öncesi Avrupa'ya geri dönmeye sıcak bakıyor. İddiaya göre süper yıldız, form tutmak amacıyla 1 yıllığına Avrupa'da forma giymeyi planlıyor.

Bu söylentiye ek olarak Transfermarkt sitesinde Messi'nin Galatasaray'a transferine %33 olasılık verildi. Bu oran Leroy Sane için %50 civarındaydı.

Öte yandan Messi'nin Inter Miami ile olan sözleşmesi Aralık ayında bitiyor. Bu bağlamda eğer Messi sözleşmesini yenilemezse 2026 Dünya Kupası'na kadar kulüpsüz kalabilir. Ayrıca MLS hem Türkiye hem de Avrupa'daki liglerden seviye ve tempo olarak geride bir lig konumunda bulunuyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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