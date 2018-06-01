Lionel Messi: Manchester United'a Karşı Attığım Gol Kariyerimin en İyi Golü

Barcelona'nın yıldız futbolcusu Lionel Messi, FIFA tarafından yapılan röportajda karşılaştığı en iyi kaleciden, en sevdiği yemeğe kadar birçok soruya yanıt verdi.

"EN İYİ STAD CAMP NOU!"

Lionel Messi ilk olarak hayatında verdiği en iyi kararın Barcelona'da kalmak olduğunu söyledi. Messi ikinci olarak ise oynadığı en iyi stadyum sorusuna Barcelona'nın mabedi olan Camp Nou cevabını verdi. Arjantinli futbolcu yediği en iyi yemeğin barbeküde et olduğunu belirtti. Messi, karşılaştığı en iyi kaleciye sorusuna tek bir kaleci söyleyemeyeceğini ve bunlardan bazılarının Buffon, Neuer ve Casillas olduğunu söyledi. Lionel Messi, Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester'a attığı golün en iyi gol olduğunu belirtirken, 'En iyi tatil yeri nedir' ve 'Futbolcu olmanın en iyi yanı nedir' sorularına "Ailemle vakit geçirebileceğim güzel, sessiz bir ada ve arkamda birçok insanla birlikte profesyonel olarak eğlenmek" cevaplarını verdi.