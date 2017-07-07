Messi Düğünde Kalan Yemek Ve İçecekleri Hayır Kurumuna Bağışladı

Memleketi Rosario'da rüya gibi br düğün ile çocukluk aşkı ve iki çocuğunun annesi Antonella Roccuzzo ile geçen Pazar dünya girdi. Messi ve eşi düğünden kalan yemek ve içecekleri memleketinde bulunan bir hayır kuruma bağışladı.

Rosario'daki aşevinin müdürü Pablo Algrain, düğünden çok büyük miktarda yemek ve içeçcek bağışlandığını e miktarın çok büyük olduğundan dolayı tam miktarın ne kadar olduğunu hesaplayamadıklarını söyledi.

Aşevinin yetkilileri düğün sonrasında düğünde kalan yiyecek ve içeçekleri yoksullara dağıtmak süreti ile kabul edebileceklerini düğün organizasyonlarına söylediler. Ama aşevi alkolllü içecekleri kabul etmediği için düğünde kalan alkol satıldı ve parası aşevine verildi.