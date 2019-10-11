Messi'den esinlenen sirkin galası yapıldı

11.10.2019 00:02

Dünyanın en ünlü sirklerinden biri olan Cirque du Soleil, Arjantinli futbolcu Lionel Messi'den esinlenen gösterisine başladı.

"Messi 10" adı verilen gösterinin galası, Barcelona'daki Parc del Forum alanında kurulan sirkte yapıldı.

Galaya Barcelona'da forma giyen Lionel Messi, eşi Antonela ile katıldı.

Barcelona Kulübü Başkanı Josep Maria Bartomeu ile Luis Suarez, Ansu Fati ve Abel Ruiz gibi bazı futbolcuların da katıldığı gecede, sanat dünyasından da çok sayıda ünlü ismin olduğu görüldü.

Cirque du Soleil'den yapılan açıklamada, Messi'nin "sahadaki bireysel oyunundan ve akrobatik hareketlerinden" esinlenerek tasarlanan gösterinin, geçmişte Michael Jackson ve Beatles'a göre hazırlanan şovlar kadar ilgi çekmesinin beklendiği ifade edildi.

Gösteri için sahnenin bir futbol sahası gibi tasarlandığı ve bazı bölümlerde Messi'nin kariyerindeki önemli anların kurulan iki büyük led ekrana yansıtıldığı bildirildi.

Messi, sürpriz olması için önceden bilgi almak istemediği gösteriyi ilk kez izlediğini söyledi.

Kaynak: AA