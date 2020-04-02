Messi, Barcelona'yı Şampiyonlar Ligi Yarı Finali'ne Taşıyor Arjantinli süper yıldız Leonel Messi, 2015 Şampiyonlar Ligi sezonu yarı final ilk maçında Barcelona'nın Bayern Münih ile oynadığı maçta kariyerinin en özel maçlarından birini oynamıştı. Bayern Münih'i adeta tek başına deviren Leonel Messi'nin Jerome Boateng'e attığı harika çalım sonrası Münih ağlarına attığı golle Barcelona final yolunda çok önemli bir avantaj yakalıyor.

Arjantinli süper yıldız Leonel Messi, 2015 Şampiyonlar Ligi sezonu yarı final ilk maçında Barcelona'nın Bayern Münih ile oynadığı maçta kariyerinin en özel maçlarından birini oynamıştı. Bayern Münih'i adeta tek başına deviren Leonel Messi'nin Jerome Boateng'e attığı harika çalım sonrası Münih ağlarına attığı golle Barcelona final yolunda çok önemli bir avantaj yakalıyor. Kaynak: Dugout