Messi: Barcelona sonrası PSK bir ihtimal, henüz anlaşma yok
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BBC

Messi: Barcelona sonrası PSK bir ihtimal, henüz anlaşma yok

Messi: Barcelona sonrası PSK bir ihtimal, henüz anlaşma yok
BBC - Haberler | Spor

Gözyaşlarını tutamadığı basın toplantısında Barcelona'dan ayrılacağını doğrulayan Arjantinli efsane oyuncu Lionel Messi, Paris St-Germain forması giymesinin "bir ihtimal olduğunu, ancak herhangi bir anlaşma yapılmadığını" söyledi.

Gözyaşlarını tutamadığı basın toplantısında Barcelona'dan ayrılacağını doğrulayan Arjantinli efsane oyuncu Lionel Messi, Paris St-Germain forması giymesinin "bir ihtimal olduğunu, ancak herhangi bir anlaşma yapılmadığını" söyledi.

Messi, La Liga'nın transfer ücreti limiti nedeniyle, yaptıkları yeni kontratın gereklerini yerine getiremeyen Barcelona'daki 21 yıllık kariyerini sona erdirdi.

Altı kez Altın Top ödülünü kazanan 34 yaşındaki oyuncunun bonservisi şu an elinde.

Messi, düzenlediği basın toplantısında "Ailem ve burada, evimizde kalacağımıza ikna olmuştuk. Şimdi bu kulüple sona geldik ve yeni bir hikaye başlayacak. Evet, bu yaşadığım en zor anlardan biri. Bu kulüpten ayrılmak istemiyorum, bu sevdiğim bir külüp ve bu beklemediğim bir an" dedi.

Messi ayrıca "Geçen yıl ayrılmak istemiştim, bu yıl kalmak istedim. Bu yüzden çok üzgünüm. Sanki kanım donmuş gibi oldu. Gerçekten üzücüydü. Şimdiye kadar çok zorlu geçti. Hala yaşananları sindirmeye çalışıyorum. Eve gittiğimde yine kötü hissedeceğim, daha da kötü olacak. Buna hazır değilim" diye konuştu.

Messi geçen yaz transfer olmak istemkiş ancak daha sonra, kontratındaki son bir yılı da Barcelona'da geçirmeyi kabul etmişti.

Messi'nin sözleşmesi 1 Temmuz'da sona erdi ve Paris Sait Germain'e transferi için görüşmeler sürüyor.

Lionel Messi "Bu bir olasılık ama kimseyle herhangi bir anlaşma yapmadık. Benimle ilgilenen farklı kulüpler var. Kesin bir şey yok ama görüşmeler yapıyoruz" dedi.

Lionel Messi, 13 yaşındayken Arjantin'den İspanya'ya gidip Barcelona forması giymeye başlamış ve A takımı formasını ilk olarak 17 Ekim 2004'te giymişti.

778 maçta 672 gol atan Messi, İspanyol deviyle 34 kupa kazandı. Nou Camp'taki basın toplantısında bu kupaların kopyaları da sergilendi.

Messi basın toplantısında şu açıklamaları da yaptı.

"Herkesin bana gösterdiği sevgiye, takım arkadaşlarıma ve yanımda olduğu için kulübe büyük minnettarlık duyuyorum. Bugün bütün bunlara elveda demem gerekiyor.

"Çok küçükken, 13 yaışndayken geldim ve 21 yıl sonra eşim ve Katalan-Arjantinli üç çocuğumla gidiyorum.

"Bu şehirde yaptığım ve yaşadığım her şeyden çok gurur duyuyorum. Şüphesiz, uzakta birkaç yıl geçirdikten sonra geri döneceğiz, çünkü burası bizim evimiz.

"Kulübü pandemi nedeniyle bir buçuk yıldır taraftarları görmeden terk ediyorum. Hayalim dolu bir Camp Nou'da, düzgün bir vedalaşmaydı. Ama böyle olması gerekiyor."

Messi neden ayrılıyor?

Messi, Temmuz ayında 123 milyon sterlin ücret aldığı bir önceki kontratına kıyasla yarı yarıya indirim kabul ederek beş yıl daha Barcelona'da kalmayı kabul etmişti.

Sözleşme, Barca'nın futbolcu maaşları ödemelerinin La Liga limitlerinin altında kalabilmesi için takımdan bazı futbolcuların ayrılmasına bağlıydı. Ancak kulüp bunu gerçekleştiremedi.

Barcelona Başkanı Joan Laporta, Messi'yi takımda tutmanın kulübü 50 yıllık bir riske sokacağını söylemişti.

Barca'nın sözleşmenin şartlarını yerine getiremeyeceği netleşince, menajerleri PSG ile görüşmeye başladı.

Messi: Barcelona sonrası PSK bir ihtimal, henüz anlaşma yok
Messi: Barcelona sonrası PSK bir ihtimal, henüz anlaşma yok
Messi: Barcelona sonrası PSK bir ihtimal, henüz anlaşma yok
Messi: Barcelona sonrası PSK bir ihtimal, henüz anlaşma yok
Messi: Barcelona sonrası PSK bir ihtimal, henüz anlaşma yok
BBC
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