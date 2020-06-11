Messenger Kids Türkiye'de! Messenger Kids Nasıl Kullanılır? Facebook, yaptığı açıklama ile Messenger Kids'i Türkiye'de hayata geçirdiğini duyurdu. Messenger Kids nasıl kullanılır? Messenger Kids hakkkında tüm detayları bir araya getirdik.

Facebook, yaptığı açıklama ile Messenger Kids'i Türkiye'de hayata geçirdiğini duyurdu. Messenger Kids nasıl kullanılır? Messenger Kids hakkkında tüm detayları bir araya getirdik. İşte Türkiye'de kullanıma açılan Messenger Kids'in özellikleri.

Messenger Kids Türkiye'de Kullanıma Açıldı: Messenger Kids Nedir, Nasıl Kullanılır?

Ücretsiz görüntülü sohbet ve mesajlaşma uygulaması Messenger Kids, aynı zamanda Türkiye'de sosyal mesafe uygulamalarının devam ettiği ve yaz tatilinin yaklaştığı bu süreçte ebeveynler için oldukça etkili bir çözüm sunuyor.

Messenger Kids sayesinde aileler çocuklarının kimler ile sohbet ettiğini kontrol edebilmekte. İstemedikleri kişileri kolayca kaldırabilmekte. Ebeveynler, uyku modu sayesinde çocukların uygulamayı hangi zaman aralıklarında kullanabileceğini de ayarlayabilmekte. Uygulamanın içerisinde herhangi bir reklam ve satın alım yer almıyor. Mesajlar ise hiçbir şekilde kaybolmuyor ve gizlenemiyor.

Facebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı Derya Matraş, yapığı açıklamada şu cümleler yer verdi:

"Kendim de bir ebeveyn olarak, çocuklarım çevrimiçi ortamda arkadaşlarıyla bağlantı kurarken ve iyi zaman geçirirken onların güvenliğinden endişe duymamanın ne kadar zor olduğunu çok iyi biliyorum. Bu nedenle, çocuklara güvenli, yaşlarına uygun ve arkadaşlarıyla iletişim kurarken aynı zamanda öğrenebilecekleri ve dijital dayanıklıklarını ve dijital vatandaşlıklarını geliştirebilecekleri bir alan sunmayı hedefleyen Messenger Kids'i Facebook olarak Türkiye'de hayata geçiriyor olmaktan büyük mutluluk duyuyorum."

Facebook, önümüzdeki dönemde de Türkiye'deki ebeveynleri, eğitmenleri ve çocukları çevrimiçi güvenlik ve dijital okuryazarlık konularında eğitmeye, bu konularda daha fazla Türkçe kaynak sunmaya ve 2017'de Habitat Derneği işbirliğiyle hayata geçirdiği "Kontrol Bende" programıyla çevrimiçi güvenlik eğitimleri vermeye devam edecek.

Hemen aşağıdan Messenger Kids uygulamasını cihazınıza indirebilirsiniz.