MESS ve KoçDigital yerli nesnelerin interneti platformu MEXT 360'ı sanayinin hizmetine sundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MESS ve KoçDigital yerli nesnelerin interneti platformu MEXT 360'ı sanayinin hizmetine sundu

MESS ve KoçDigital yerli nesnelerin interneti platformu MEXT 360'ı sanayinin hizmetine sundu
Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol - Haberler | Güncel

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), KoçDigital ile güçlerini birleştirerek nesnelerin interneti platformu (IoT) MEXT 360'ı sanayinin hizmetine sundu.

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), KoçDigital ile güçlerini birleştirerek nesnelerin interneti platformu (IoT) MEXT 360'ı sanayinin hizmetine sundu.

MESS'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ortak geleceği için büyük bir fırsat olan dijital dönüşümü gerçekleştirmek adına iş birliği ruhuna inanan sendika, kamu, özel sektör, sivil toplum ve akademinin yer aldığı çoklu paydaş anlayışı ile çalışmalarına devam ediyor. Türk sanayisinin geleceğine yatırım yaparak dünyanın en gelişmiş ve en kapsamlı dijital dönüşüm ve yetkinlik geliştirme merkezi MEXT'i sektöre kazandıran MESS, kurumsal iş birliklerine yenilerini eklemeye devam ediyor.

Bu kapsamda MESS, nesnelerin interneti ve ileri analitik şirketi KoçDigital ile güçlerini birleştirerek nesnelerin interneti platformu (IoT) MEXT 360'ı sanayinin hizmetine sundu.

Açıklamada tanıtım toplantısındaki görüşlerine yer verilen MESS Genel Sekreteri Fatih Ay, "MESS olarak, başta üyelerimiz olmak üzere Türkiye'de sanayinin dijital dönüşümüne öncülük ediyoruz. Ekosistemimizin değerli bir parçası olan KoçDigital ile güçlerimizi birleştirerek geliştirdiğimiz nesnelerin interneti platformu 'MEXT 360' ürünümüzü Türk sanayisinin hizmetine sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile birlikte yürüttükleri Orta Ölçekli İşletmelerde Dijital Dönüşümün Hızlandırılması Projesi kapsamında, şirketlerin sadece yüzde 17'sinin nesnelerin interneti hakkında bilgi sahibi olduğunu gördüklerini belirten Ay, "Teknolojinin yaygınlaştırılmasında, yüksek yatırım maliyeti, uygulama ve entegrasyon zorlukları gibi birçok önyargının engel teşkil ettiğini görüyoruz. Amacımız bu önyargıları ve engelleri MEXT 360 ile birlikte aşmak." açıklamasında bulundu.

KoçDigital Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Ali Akarca ise, "Türkiye'de sanayi üretiminin küresel ölçekte rekabetçiliğini güçlendirmek ve sanayi üretiminin dijitalleşerek büyümesi adına hayata geçirdiğimiz MEXT 360 ile geleceğin örnek IoT başarı öykülerine bu çatı altında imza atmaya hazırlanıyoruz. Türkiye'deki dijital dönüşüme kayda değer katkılar sağlayacağını düşündüğümüz bu girişiminin şirketlerimizdeki süren IoT projelerinin hararetini yükselteceği kanısındayım. MEXT 360 ile ilk hedefimiz Türk sanayisinin dijitalleşme yolunda hız kesmeden ve istikrarlı bir şekilde yol almasını sağlamak." ifadelerine yer verdi.

Üretimin dijital geleceği için MEXT 360

Açıklamada yer alan bilgilere göre, nesnelerin interneti platformu MEXT 360, varlık izleme, üretim izleme sistemi, üretim yönetim sistemi, montaj yönetim sistemi, enerji izleme gibi birçok çözümü bir araya getiriyor. İhtiyaca göre özelleştirilebilen bir alt yapı ile kurgulanan MEXT 360, tüm üretim süreçlerini uçtan uca yönetmekle kalmayıp sahadan toplanan verileri anlamlı iş sonuçlarına dönüştürebiliyor. MEXT 360 ile üretim alanındaki ekipmanın anlık durumu, verimliliği, varsa kayıpları ve bu kayıpların nedenleri tespit edilebiliyor, bu sayede veriye dayalı kararlar alınarak sorunlar önceden öngörülebiliyor. Benzer şekilde üretim hattı takip edilerek, üretimde hangi aşamada olduğu gibi kritik bilgiler de rahatlıkla takip edilebiliyor.

Üretim süreçlerini daha kaliteli, daha verimli ve daha esnek bir yapıya dönüştürebilen MEXT 360, bu iyileştirmelerle müşteri memnuniyetinde artış, üretim garanti maliyetlerinde de düşüş sağlıyor.

IoT projelerini sürdüren veya başlamayı düşünen şirketler için hızlı yatırım geri dönüş oranı ve ölçeklenebilir bir altyapı sunan MEXT 360 yerinde ve bulut üzerinde kurulum imkanı sunuyor.

İleri analitik iş çözümlerinde derinleşen MESS-KoçDigital iş birliği

MESS, dijital dönüşüm ve ileri üretim teknolojileri alanlarındaki yetkinliğini sahadaki deneyim ve KoçDigital'in tecrübesi ile birleştirerek ürüne yeni özellikler kazandırmaya devam edecek. Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ileri analitik konusunda çalışacak uzman iş gücü eksikliğini gidermek için özel bir eğitim programı sunacak olan MESS, KoçDigital'in kendi bünyesinde bulundurduğu ileri analitik konusunda uzman insan kaynağını da sanayinin ihtiyaç duyduğu projelere yönlendirecek. Böylece IoT ve Endüstri 4.0 alanında eksikliği hissedilen birçok yetkinlik ve bilgi birikimi Türk sanayisine kazandırılmış olacak.

MESS ve KoçDigital iş birliği ile MEXT 360 platformu üzerinde geliştirilecek ileri analitik uygulamaları ile firmalara özel birçok terzi usulü proje geliştirilecek. İş birliği kapsamında en iyi IoT iş pratiklerinin ve dünyadaki örnek başarı öykülerinin tartışılacağı workshoplar ile Türk sanayisinin arzu ettiği dönüşüme katkı sağlanacak.

MESS'in sektör ve şirket büyüklüğünden bağımsız olarak tüm Türkiye'ye sunduğu hizmetlerin başında gelen dijital olgunluk değerlendirme çalışmalarının sonuçları ile temel IoT ihtiyaçları tespit edilecek ve bu ihtiyaçlar MEXT 360 ile en uygun maliyetle, en optimum şekilde karşılanacak. Böylece ihtiyaca yönelik en doğru IoT çözümlerini uygulamaya alarak fabrikaların uçtan uca dijitalleşmesi için önemli bir adım atılmış olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol

FETÖ elebaşı Gülen'in veliahtı Mehmet Ali Şengül, Almanya'da koronavirüsten öldü
FETÖ elebaşı Gülen'in veliahtı Mehmet Ali Şengül, Almanya'da koronavirüsten öldü
Türk bayrağını söküp çöp kovasına atan kadın: Çok neşeliydim o yüzden yaptım
Türk bayrağını söküp çöp kovasına atan kadın: Çok neşeliydim o yüzden yaptım
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Afgan göçü' iddialarına detaylı yanıt: Sınır güvenliği olmadığı şeklinde algı yaratmaya çalışılıyor
İçişleri Bakanlığı'ndan "Afgan göçü" iddialarına detaylı yanıt: Sınır güvenliği olmadığı şeklinde algı yaratmaya çalışılıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Meral Akşener Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Tarkan Sezen Aksu İlyas Tetik Sertab Erener
Spor Ali Koç Erol Bulut Şenol Güneş Sergen Yalçın Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
MESS ve KoçDigital yerli nesnelerin interneti platformu MEXT 360'ı sanayinin hizmetine sundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 12:16:50. #1.16#

title