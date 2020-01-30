MESS: Uzlaşı çağrımızı Birleşik Metal-İş reddetti

30.01.2020 17:52 | Son Güncelleme: 30.01.2020 17:52

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), Türk Metal ve Özçelik-İş sendikalarının imzaladığı MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi'ne dair uzlaşı çağrılarının Birleşik Metal-İş Sendikasınca reddedildiğini bildirdi.

MESS'ten yapılan yazılı açıklamada, metal sektöründe grup toplu iş sözleşmesi kapsamında olup çalışanların yüzde 93'ünü temsil eden Türk Metal ve Özçelik-İş sendikalarıyla dün uzlaşıldığı anımsatıldı.

Çalışanlar için yıllık yüzde 24,3 oranında gelir artışı sağlayan sözleşmenin Birleşik Metal-İş Sendikasınca kabul edilmediği belirtilen açıklamada, şunları kaydedildi:

"Uzlaşı çağrımızı Birleşik Metal-İş reddetti. Sözleşmenin Birleşik Metal-İş tarafından kabul edilmemesini iyi niyetli bir davranış olarak görmüyoruz. Sözleşmeyle metal işçisine, memurlar, kamu işçileri ve diğer sendikalı çalışanların çok üzerinde zam yapıldı. Binlerce çalışanın ve onlarca iş yeri temsilcisinin imzalanmasını istediği ancak Birleşik Metal-İş'in reddettiği sözleşmeyle çalışanlar, yıllık ortalama yüzde 24,3 artış alacak. Çalışanların özel hastanelerde tedavi olmasına olanak tanıyan MESS Tamamlayıcı Sağlık Sigortası da devam edecek. Çalışanların yüzde 93'ünü temsil eden Türk Metal ve Özçelik-İş sendikalarıyla çalışanların refahını artıran ve çalışanlarda memnuniyet oluşturan bir sözleşme imzaladık. Sözleşmeyi imzalamayan Birleşik Metal-İş Sendikası'nın da sorumlu bir davranış sergileyeceğine dair düşüncemizi korumak istiyoruz."

"Sektörümüzde huzurun bozulması kimsenin refahına hizmet etmez"

Sektörü geliştirecek ve çalışanların refahını artıracak bir uzlaşma için Birleşik Metal-İş Sendikasının adım atmasının beklendiği vurgulanan açıklamada, "Çalışma barışı korunarak tüm sürecin tam uzlaşmayla tamamlanması, başta ülkemiz olmak üzere tüm taraflara fayda sağlar. Sektörümüzde huzurun bozulması, bütünlüğü bozacak farklı yaklaşımlarda bulunulması kimsenin refahına hizmet etmez." ifadeleri kullanıldı.

MESS'ten yapılan açıklamada, Türk Metal ve Özçelik-İş sendikalarınca imzalanan ama Birleşik Metal-İş Sendikasının kabul etmediği sözleşmeyle ilgili şu detaylar paylaşıldı:

"İlk altı ay için sosyal yardımlarla birlikte ortalama yüzde 17,3 artış gerçekleşecek. Ücretler, takip eden ikinci altı ay buna ek olarak yüzde 6 daha artacak. Dönem enflasyonu, bu oranın üzerinde gerçekleşirse aradaki fark ücret artışına eklenecek. Böylece eylül 2019'dan geçerli olmak üzere yıllık toplam artış ortalama yüzde 24,3 olacak. İlk altı ay için saat ücreti 12 liranın altında olan çalışanlara, saat ücreti 12 lirayı geçmeyecek şekilde 30 kuruş iyileştirme yapılacak. İyileştirmenin üzerine yüzde 17 oranında ücret zammı uygulanacak. Sosyal yardımlar birinci yıl yüzde 20 oranında artacak. MESS üyesi işyerlerinde çalışanlar yılda dört maaş ikramiye alıyor. İkramiye dışında bayram, yakacak, yıllık izin yardımları veriliyor ve öğrenim, evlenme, yemek, ulaşım gibi sosyal yardımlar kalemi altında çalışanlar destekleniyor. Ücret ve yan haklar konusunda metal sektöründeki çalışanları avantajlı kılan sözleşme, çalışanların tamamlayıcı sağlık sigortasının devam etmesini de kapsıyor. MESS Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile çalışanlar anlaşmalı özel hastanelerde kapsamlı tedavi olanaklarından faydalanabiliyor."

Kaynak: AA