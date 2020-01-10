MESS'ten uzlaşma adımı

10.01.2020 15:56 | Son Güncelleme: 10.01.2020 15:56

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'nın (MESS) revize teklifinde Eylül 2019'dan itibaren geçerli olacak ilk altı ay için ücret artışı teklifi, yüzde 8'e yükseltildi.



Sendika'dan yapılan açıklamaya göre, MESS, metal sektöründe devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanması hedefiyle önemli bir adım attı.



MESS, metal sektöründeki 200 üye işletmedeki yaklaşık 130 bin çalışanı kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanması hedefiyle ücret artışı teklifini revize etti. Eylül 2019'dan itibaren geçerli olacak ilk altı ay için MESS'in ücret artışı teklifi, dönem enflasyonu olan yüzde 6 seviyesindeydi. MESS, yüzde 8 olarak revize ettiği teklifini işçi sendikalarına iletti.

MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi'nde işverenleri MESS, çalışanları ise Türk Metal, Birleşik Metal-İş ve Özçelik-İş Sendikaları temsil ediyor. Sözleşmenin ilk altı ayı için Birleşik Metal-İş yüzde 34, Türk Metal ve Özçelik-İş ise yüzde 26 oranında ücret artışı talep etti.

Bu yüksek ücret artışı tekliflerine yönelik MESS'in revizyon talepleri, işçi sendikaları tarafından reddedildi. Yasal müzakere sürecinde ve ardından gelen arabulucu aşamasında uzlaşma sağlanamadı. MESS'in revize teklifini ilettiği son toplu görüşmede de işçi sendikaları yüksek ücret artışı tekliflerinde ısrarcı oldu. MESS, masada uzlaşı için çözüm odaklı yaklaşımını sürdürerek işçi sendikalarıyla görüşmelerine devam ediyor.

"Uzlaşı için adım atıyoruz"



Metal sektörünün sıra dışı bir dönemden geçtiğine değinilen MESS açıklamasında şu ifadelere yer verildi:



"Dünyadaki korumacılık dalgası ihracatımızı olumsuz etkilerken, üretimde ve satışlarda da daralma yaşanıyor. Metal iş kolundaki olumsuz ekonomik koşullara rağmen, sektörümüzün ülkemiz sanayisinde oynadığı kritik rolü göz önünde bulunduruyoruz ve sözleşmeyi uzlaşıyla imzalamaya yönelik bir adım atıyoruz. Dönem enflasyonu olan yüzde 6 seviyesindeki ücret artışı teklifimizi revize ederek yüzde 8'e yükseltiyoruz."

MESS, milyonlarca memur ve kamu işçisinin bu yıl enflasyon artışının üzerine ek bir zam almayacağını hatırlatan açıklamasında, "İşçi sendikaları yüzde 26'dan yüzde 34'e varan ücret zamları talep ediyor. Bu oran, enflasyon artışına ek olarak yüzde 20 ile 28 arasında artış yapılması anlamına geliyor. Kamu zamlarının 10 katı, 6 aylık enflasyonun ise 5 katı oranında ücret zammı isteniyor. Bu tekliflerin ülke gerçekleriyle uyuşmadığını görüyoruz. İşçi sendikalarının bu gerçekleri değerlendirerek tekliflerini gözden geçirmeleri gerektiğini düşünüyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Çalışanlar için sürdürülebilir refah sağlanması gerektiğini vurgulayan MESS, açıklamasında, "Amacımız, metal sanayinin büyümesini ve gelişmesini sağlamak. Yılda iki milyon araç, 30 milyon beyaz eşya, 40 milyon ton ham çelik üreten bir sektör olmayı hedefliyoruz. İki yıl önce çok yakın olduğumuz bu rakamlara ulaşarak istihdamı artırmak ve herkes için sürdürülebilir refah sağlamak istiyoruz. Çalışma barışını koruyarak, sektörümüzün ve ülkemizin önünü açacak bir sözleşmeyi uzlaşıyla imzalamak istiyoruz." değerlendirmesine yer verildi.



"İstihdamı artırmaya yönelik tekliflerimizi koruyoruz"

MESS'in, istihdamı destekleyen, uluslararası geçerliliği kanıtlanmış düzenlemelerin toplu sözleşmede yer almasına yönelik tekliflerinin korunduğunun belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Toplu iş sözleşmemizin üç yıllık olması önem taşıyor. Rekabet içinde olduğumuz ülkelerde üç yıldan başlayıp 5-6 yıla çıkan sözleşme yürürlük süreleri bulunuyor. Her iki yılda bir toplu iş sözleşmesi masasında olmamız nedeniyle yatırımcılar iki yıl sonrasını göremiyor. Bunun dışında; esnek çalışma modellerinin uygulanmasını ve çalışma sürelerinin piyasadaki dalgalanmalara göre belirlenmesini istiyoruz. Esnek çalışma sayesinde, işletmeler istihdamı artırabiliyor.



Denkleştirme süresinin çalışanın onayı aranmadan dört ay olarak uygulanmasını ve telafi çalışmasının toplu sözleşmede yer alarak onay aranmadan uygulanmasını teklif ettik. Deneme süresinin de dünya gerçeklerine uygun şekilde dört aya çıkarılmasını talep ediyoruz. Çalışanların iş performansını gözetmeden ikramiye veren tek ülke biziz. Performanstan bağımsız ikramiye verilmesi işyerinde adaleti bozuyor. Daha çok çalışanın daha fazla kazanması amacıyla, ikramiyenin fiili çalışma süresine göre yıl sonunda ödenmesini öneriyoruz."

Kaynak: AA