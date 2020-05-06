MESS Safe ile korunuyor, teknolojiyle dönüşüyoruz
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MESS Safe ile korunuyor, teknolojiyle dönüşüyoruz

MESS Safe ile korunuyor, teknolojiyle dönüşüyoruz
06.05.2020 18:36 | Son Güncelleme: 06.05.2020 18:38

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), 60 yıllık tecrübesini, çalışma hayatımızın yarınları için seferber ediyor.

COVID-19 salgınıyla tüm dünyada üretim ve çalışma düzeni değişiyor.

241 üyesiyle ekonomiye 30 milyar dolarlık katkıda bulunan MESS'inYönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, "Değişimi takip eden değil; şekillendiren, ona yön veren bir kuruluşuz. Yeni dünyada bir adım öne geçmek için MESS SAFE adıyla teknoloji hareketi başlattık. Bu hareketin birinci önceliği çalışma arkadaşlarımızın sağlığı. İlk olarak üretimde çalışanlar arasında sosyal mesafenin korunmasını sağlayan giyilebilir çözüm ve mobil uygulamamızı üyelerimizin hizmetine sunuyoruz. Önümüzdeki günlerde çalışma arkadaşlarımızın iş sağlığı güvenliği ekipmanlarını tam olarak kullanmalarını güvence altına alacak, iş kazalarını en aza indirecek akıllı kamera çözümleri hazırlayacağız." dedi.

COVID-19 nedeniyle üretim süreçleri ve çalışma hayatı baştan aşağı yeniden tasarlanırken teknoloji üreterek kendini adapte edebilen ülkeler ve şirketler daha rekabetçi konuma geliyor. Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), metal sanayiinin bu süreçten güç kazanarak çıkması için MESS SAFE girişimini başlatıyor. İşyeri hijyeni ve topluluk yönetiminin ön plana çıktığı yeni dönemde, çalışanların sağlığı teknolojiyle güvence altına alınıyor. MESS SAFE girişiminin ilk ürünü giyilebilir çözüm ve mobil uygulama ile işyerlerindeki birinci öncelik olan sosyal mesafenin korunması sağlanıyor.

MESS Safe ile korunuyor, teknolojiyle dönüşüyoruz

MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol konuyla ilgili şunları söyledi: "Değişimin farkındayız ve ülkemiz adına olumlu sonuçlar elde etmek için kararlıyız. Dijital dönüşüm konusunda Türkiye'de öncü bir rol üstlenecek MEXT ile metal sanayinin ve işgücünün dijital dönüşümünü yönetiyoruz. İçinde bulunduğumuz bu zorlu süreçte sağlıklı çalışan ve kesintisiz üretim için geliştirdiğimiz MESS SAFE ile birçok ürünü ve uygulamayı üyelerimizin hizmetine sunacağız. Bu hareketin birinci önceliği çalışma arkadaşlarımızın sağlığı. Tüm projelerimizi bu doğrultuda tasarlıyor, uyguluyoruz. İlk olarak üretimi devam ettiren bütün arkadaşlarımızın sağlığını yeni nesil teknolojiler ile koruma altına alıyoruz. Hem üretimi hem de iş sağlığı ve güvenliğini yeniden tasarlıyoruz. 'MESS Safe ile korunan, teknolojiyle dönüşen üretim' diyoruz. Ülkemizde üretim durmasın, istihdamımız korunsun ve artsın. Bu süreçten güçlenerek çıkalım. Bu zorlu süreç sonrası geleceğin normalinin merkezi Türkiye olsun istiyoruz."

Sosyal mesafe MESS SAFE ile kontrol altında

Sosyal mesafeyi koruma amaçlı geliştirilen ürün, giyilebilir çözüm olarak da mobil uygulama olarak da kullanılabiliyor. Giyilebilir çözümü çalışanlar boyunlarına asabiliyorlar, giysilerine takabiliyorlar; mobil uygulamasını telefonlarına indirebiliyorlar.

Bu uygulama ile iki çalışan arasında sosyal mesafenin ihlal edilmesi halinde çalışanlar bir donanım üzerinden görsel ve işitsel olarak uyarılıyor. Çalışanların üretim sürecindeki etkileşimleri mobil bir uygulama ile taranıyor ve mesafe ihlalleri hatırlatılıyor.

Uygulama, bluetooth teknolojisiyle çalışanlar arasında mesafeyi ölçüyor. Olası ihlalleri kullanıcılara ve işyerine iletiyor.

Geliştirilen yeni teknoloji şirket yönetimine işyeri içinde oluşabilecek iş sağlığı ve güvenliği için değerlendirme yapabilme ve gerekli tedbirlerialabilme imkanı veriyor.

MESS, yeni teknolojiler geliştirmeye devam edecek

MESS Başkanı Özgür Burak Akkol, çalışanlar arasındaki sosyal mesafeyi giyilebilir çözüm ve mobil teknolojiyle takip eden MESS SAFE girişiminin acil ihtiyaca yanıt olması için geliştirildiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunun dışında önümüzdeki günlerde yeni bir ürünümüz olacak. Yüz tanıma teknolojilerini kullanacağız. Çalışma arkadaşlarımızın iş sağlığı güvenliği ekipmanlarını tam olarak kullanmalarını güvence altına alacak, iş kazalarını en aza indirecek akıllı kamera çözümleri hazırlayacağız."

Üretime dönüş rehberi hazırlandı

MESS SAFE girişimi, COVID-19 sonrası üretime dönüş sürecinde MESS üyelerine bilgi desteği ile rehberlik edecek yönlendirmelerin oluşturulmasını da içeriyor. MESS, normalleşme yolunda ilk adımların atıldığı yeni dönemde üyeleri için "COVID-19 Sonrası İşe Dönüş Yaklaşımı" çalışmasını hazırladı. Özgür Burak Akkol, konuyla ilgili "Bu çalışmada ekosistemimizdeki global iş ortaklarımızın birikimi ile Türkiye ve dünyadan farklı ölçekteki pek çok şirketten 68 farklı en iyi uygulama örneği yer alıyor. İşe dönüş uyum sürecinde 12 temel adımda neler yapılması gerektiği ile ilgili 188 madde düzenledik" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Bültenler

Güncel Manşet

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