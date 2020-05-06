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MESS, Kovid-19'a karşı teknoloji hamlesi başlattı

MESS, Kovid-19'a karşı teknoloji hamlesi başlattı
06.05.2020 14:30 | Son Güncelleme: 06.05.2020 14:30

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), metal sanayinin bu süreçten güç kazanarak çıkması için MESS SAFE girişimini başlatıyor.

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), metal sanayinin bu süreçten güç kazanarak çıkması için MESS SAFE girişimini başlatıyor.

MESS'ten yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle üretim süreçleri ve çalışma hayatı baştan aşağı yeniden tasarlanırken teknoloji üreterek kendini adapte edebilen ülkeler ve şirketler daha rekabetçi konuma geliyor.

MESS, metal sanayinin bu süreçten güç kazanarak çıkması için MESS SAFE girişimini başlatıyor. İş yeri hijyeni ve topluluk yönetiminin ön plana çıktığı yeni dönemde, çalışanların sağlığı teknolojiyle güvence altına alınıyor. MESS SAFE girişiminin ilk ürünü giyilebilir çözüm ve mobil uygulama ile iş yerlerindeki birinci öncelik olan sosyal mesafenin korunması sağlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, Kovid-19 salgınıyla tüm dünyada üretim ve çalışma düzeninin değiştiğini anımsattı.

Akkol, MESS olarak 60 yıllık tecrübelerini, çalışma hayatının yarınları için seferber ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Değişimi takip eden değil, şekillendiren, ona yön veren bir kuruluşuz. Yeni dünyada bir adım öne geçmek için MESS SAFE adıyla teknoloji hareketi başlattık. Bu hareketin birinci önceliği çalışma arkadaşlarımızın sağlığı. İlk olarak üretimde çalışanlar arasında sosyal mesafenin korunmasını sağlayan giyilebilir çözüm ve mobil uygulamamızı üyelerimizin hizmetine sunuyoruz. Önümüzdeki günlerde çalışma arkadaşlarımızın iş sağlığı güvenliği ekipmanlarını tam olarak kullanmalarını güvence altına alacak, iş kazalarını en aza indirecek akıllı kamera çözümleri hazırlayacağız."

Değişimin farkında olduklarını ve Türkiye için olumlu sonuçlar elde etmekte kararlı olduklarını aktaran Akkol, bu zorlu süreçte sağlıklı çalışan ve kesintisiz üretim için geliştirdikleri MESS SAFE ile birçok ürünü ve uygulamayı üyelerin hizmetine sunacaklarını bildirdi.

Akkol, "Bu hareketin birinci önceliği çalışma arkadaşlarımızın sağlığı. Tüm projelerimizi bu doğrultuda tasarlıyor, uyguluyoruz. İlk olarak üretimi devam ettiren bütün arkadaşlarımızın sağlığını yeni nesil teknolojiler ile koruma altına alıyoruz. Hem üretimi hem de iş sağlığı ve güvenliğini yeniden tasarlıyoruz. MESS SAFE ile korunan, teknolojiyle dönüşen üretim diyoruz. Ülkemizde üretim durmasın, istihdamımız korunsun ve artsın. Bu süreçten güçlenerek çıkalım. Bu zorlu süreç sonrası geleceğin normalinin merkezi Türkiye olsun istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Akıllı kamera çözümleri hazırlayacağız"

Burak Akkol, çalışanlar arasındaki sosyal mesafeyi giyilebilir çözüm ve mobil teknolojiyle takip eden MESS SAFE girişiminin acil ihtiyaca yanıt olması için geliştirildiğini bildirdi.

Akkol, "Bunun dışında önümüzdeki günlerde yeni bir ürünümüz olacak. Yüz tanıma teknolojilerini kullanacağız. Çalışma arkadaşlarımızın iş sağlığı güvenliği ekipmanlarını tam olarak kullanmalarını güvence altına alacak, iş kazalarını en aza indirecek akıllı kamera çözümleri hazırlayacağız." ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, sosyal mesafeyi koruma amaçlı geliştirilen ürün, giyilebilir çözüm olarak da mobil uygulama olarak da kullanılabiliyor.

Giyilebilir çözümü çalışanlar boyunlarına asabiliyor, giysilerine takabiliyor, mobil uygulamasını telefonlarına indirebiliyor.

Uygulama ile iki çalışan arasında sosyal mesafenin ihlal edilmesi halinde çalışanlar bir donanım üzerinden görsel ve işitsel olarak uyarılıyor. Çalışanların üretim sürecindeki etkileşimleri mobil bir uygulama ile taranıyor ve mesafe ihlalleri hatırlatılıyor.

Uygulama, bluetooth teknolojisiyle çalışanlar arasındaki mesafeyi ölçüyor. Olası ihlalleri kullanıcılara ve iş yerine iletiyor. Geliştirilen yeni teknoloji, şirket yönetimine iş yeri içinde oluşabilecek iş sağlığı ve güvenliği için değerlendirme yapabilme ve gerekli tedbirleri alabilme imkanı veriyor.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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