MESS kodlama eğitimleri, 20 milyon öğrencinin erişiminde
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MESS kodlama eğitimleri, 20 milyon öğrencinin erişiminde

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) arasında imzalanan protokol kapsamında MESS kodlama eğitimleri, MEB'in online eğitim platformuna eklendi.

MESS kodlama eğitimleri, 20 milyon öğrencinin erişiminde
05.08.2020 14:17 | Son Güncelleme: 05.08.2020 14:29

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) arasında imzalanan protokol kapsamında MESS kodlama eğitimleri, MEB'in online eğitim platformuna eklendi.

MESS'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye ekonomisinin lokomotifi metal sanayinde faaliyet gösteren 241 şirketi temsil eden MESS, 2 yıla yakın süredir üye iş yerlerindeki çalışanların ortaokul ve lisede eğitim gören çocuklarına kodlama eğitimleri veriyor. MESS, Kovid-19 salgınıyla başlayan karantina döneminde eğitimlerin kapsamını ilkokul öğrencilerine de hitap edecek şekilde genişleterek online platforma taşımıştı. Bugüne kadar 15 bini aşkın çocuğun eğitimlerden yararlanması sağlandı.

MESS'in MEB ile imzaladığı 5 yıllık protokol kapsamında ise eğitimlerin içerik kalitesi ve müfredata uygunluğu tescillendi. Bu eğitimlerin tamamı, MEB'in online eğitim platformu olan Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) yüklendi. MESS kodlama ve 3 boyutlu tasarım eğitimleri; başlangıçtan ileri düzeye kadar 4 seviyede, toplam süresi 34 saati bulan 248 online videodan oluşuyor. Eğitimler; kodlama ve 3 boyutlu tasarım alanlarında kendini geliştirmek isteyen milyonlarca öğrencinin online erişimine açık olacak.

"20 milyon çocuğumuzun yarını kodlamasına öncülük ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, MEB ile öğrencilerin gelecekteki mesleki gelişimine katkı sağlayacak bir iş birliği içinde bulunmaktan gurur duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Günümüzde dijital dönüşüm, küresel rekabet sıralamasını yeniden tanımlıyor. Bu süreci iyi yönetirsek ülkemizin rekabet gücü de artacak. Çocuklarımız ve gençlerimiz, ülkemizin dijital dönüşümünde kilit rol oynayacak. Biz, onların yetkinliklerini geliştirmeyi hedefliyoruz. Özellikle kodlama gibi, sanayinin ve ülkemizin geleceğine katkı sağlayacak alana yatırım yapmak önceliğimiz. Her fırsatta dile getiriyoruz; geleceğe yön verecek olanlar, teknolojiyi takip eden değil, üretenler olacak. Ülkemizde bu profile uyan iş gücünün yetişebilmesi için bugünden harekete geçmeli ve mümkün olduğunca çok sayıda çocuğumuza, gencimize ulaşmalıyız. MESS olarak, bu sorumluluk bilinciyle oluşturduğumuz eğitim içerikleriyle geleceğimizin teminatı 20 milyon çocuğumuzun yarını kodlamasına öncülük ediyoruz."

EBA'nın içeriğine MESS'ten pratik destek

Verilen bilgiye göre, salgın nedeniyle gerçekleştirilen uzaktan eğitimler sayesinde dünyanın en çok ziyaret edilen 6'ncı eğitim sitesi olan EBA, MESS'in kodlama eğitimlerinin geniş öğrenci kitlelerine ulaşmasını sağlayacak. EBA'da yer alan kodlama içerikleri, konuların videolarla ve uygulamalı olarak anlatıldığı MESS'in eğitimleriyle pratiğe taşınacak. Eğitimleri tamamlayan öğrenciler, kendi masa üstü uygulamalarını tasarlayıp üretebilecek.

MESS kodlama eğitimleri, öğrencilerin ders dışı içeriklerle kendilerini geliştirmesine ve dijital okuryazarlığın artırılmasına önemli katkı sağlıyor. MESS eğitimlerinde, kodlamayla ilgili temel kavramlardan başlayan ve çok talep gören yazılım dillerine kadar uzanan kapsamlı bir içerik yer alıyor.

Başlangıç seviyesindeki öğrencilere yönelik kurslar arasında Scratch, Kodu, Microbit gibi eğitimler bulunurken, ileri seviyedeki öğrenciler Wordpress, HTML, CSS ve AutoCAD 2020 gibi programların eğitimlerini takip edebiliyor. Web yazılımları ve görselleştirme çalışmaları için uygulama geliştirmeyi, veri analizi yapmayı deneyimliyor. Eğitimler sayesinde kendi mobil uygulamalarını tasarlayabiliyorlar.

Halka halka büyüyen eğitimler

MESS kodlama eğitimleri, Kovid-19 salgınıyla başlayan karantina döneminde, ilkokul öğrencilerini de kapsayacak şekilde genişletilerek online platforma taşındı.

Bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenlerinin katkılarıyla geliştirilen teorik ve pratik eğitimler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tüm Türkiye'deki çocukların erişimine açık hale getirildi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda da eğitimlerin kapsamı daha üst yaş gruplarından gençlerin faydalanacağı şekilde zenginleştirildi. Böylece eğitimlerin hem içeriği hem de erişimi genişleyerek büyüdü.

Kaynak: AA

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