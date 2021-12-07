MESS Grup Toplu İş Sözleşmesinde uyuşmazlık tutanağı tutuldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MESS Grup Toplu İş Sözleşmesinde uyuşmazlık tutanağı tutuldu

AA / Özcan Yıldırım - Haberler | Güncel
MESS Grup Toplu İş Sözleşmesinde uyuşmazlık tutanağı tutuldu

Türk Metal Sendikası ile Metal Sanayii İşverenleri Sendikası (MESS) arasındaki MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi'nde uyuşmazlık tutanağı tutuldu.

Türk Metal Sendikası ile Metal Sanayii İşverenleri Sendikası (MESS) arasındaki MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi'nde uyuşmazlık tutanağı tutuldu.

Türk Metal Sendikası'nın açıklamasında, MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine bugün MESS Genel Merkezi'nde devam edildiği belirtilerek, Türk Metal'in, bugüne kadar yürütülen bütün sözleşme müzakerelerinde olduğu gibi bu sözleşme sürecinde de sosyal diyalog anlayışıyla hareket ettiği, çalışma barışını bozucu uzlaşmaz bir tavır ortaya koymadığı aktarıldı.

Türk Metal Sendikasının, sözleşmenin masada bitirilmesi için elinden gelen çabayı ortaya koyduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ancak Sendikamızın bu duyarlı ve yapıcı yaklaşımı karşısında, ne yazık ki muhatabımız olan MESS bugün yapılan oturumda sendikamızın kabul edemeyeceği bir ücret artışı teklifinde bulunmuştur. Sendikamızın teklifine karşılık ilk 6 ay için yüzde 12, diğer 6 aylık periyotlar için enflasyon oranında artış önermiştir. Sosyal haklara ise birinci yıl için yüzde 19,25, ikinci yıl için de enflasyon oranı kadar artış teklif edilmiştir. Türk Metal Sendikası, sergilenen bu uzlaşmaz tutum nedeniyle sözleşme masasını terk etmiş, uyuşmazlık tutanağını tutarak ara bulucu sürecini başlatmıştır."

"Yasal ve meşru eylemleri ortaya koymaktan çekinmeyeceğiz"

Türk Metal Sendikası'nın üyelerinin sendikalarına emanet ettiği alın terlerine halel getirmemeye, emeğin hak ve özgürlüklerinden ve çalışma yaşamında hak ve adaletten taviz vermemeye kararlı olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"MESS'in uzlaşmaz tutum ve yaklaşımına karşı, yasal ve meşru eylemleri ortaya koymaktan çekinmeyeceğiz. Bundan sonraki süreçte etkili ve yaygın eylemlerimizi sonuç alınıncaya kadar artarak sürdüreceğimizi üyelerimize ve kamuoyuna ilan ediyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Katar, Türk ekonomisine yönelik spekülatif ataklarda da daima bizlerin yanında olmuş, ülkemize duyduğu güveni göstermiştir.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Katar, Türk ekonomisine yönelik spekülatif ataklarda da daima bizlerin yanında olmuş, ülkemize duyduğu güveni göstermiştir."

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığını ziyaretinde konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığını ziyaretinde konuştu Açıklaması

 Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren toplu sözleşmeyle ilgili ek protokol düzenlenecek

Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren toplu sözleşmeyle ilgili ek protokol düzenlenecek

AA / Özcan Yıldırım - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title