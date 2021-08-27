Özçelik-İş toplu iş sözleşmesi taslağını açıkladı
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Özçelik-İş toplu iş sözleşmesi taslağını açıkladı

Özçelik-İş toplu iş sözleşmesi taslağını açıkladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Özçelik-İş, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile 2021-2023 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesi için teklifini açıkladı.

Özçelik-İş, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile 2021-2023 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesi için teklifini açıkladı.

Özçelik-İş Sendikası tarafından yapılan açıklamada, üyelerin talep ve beklentileri ile MESS'e bağlı iş yerleri ve ülkenin mevcut koşulları dikkate alınarak hazırlanan toplu iş sözleşmesi taslağının iki yıllık dönemi kapsayacak şekilde düzenlendiği ifade edildi. Açıklamada, "01.09.2021 tarihinden geçerli olacak toplu iş sözleşmemizin birinci altıncı ayında yapılması öngörülen artıştan önce saat ücreti 21 liranın altında olan her bir üyemizin 21 lirayı geçmeyecek şekilde saat ücretine 1 TL iyileştirilme yapılması taslağımızda yer almıştır. Bu iyileştirmenin ardından birinci altıncı aya yüzde 28, ikinci altıncı aya enflasyon+1, üçüncü altıncı aya enflasyon+1 TL, dördüncü altıncı aya enflasyon+1 oranlarında ücret artışı yapılması talep edilmiştir. Bu teklifimizle birlikte birinci altıncı ay için ücret artışı talebimiz toplam yüzde 31 oranında gerçekleşmiştir. Tüm sosyal yardımlara ise birinci yıl için yüzde 37, ikinci yıl için enflasyon+4 oranında artış yapılması istenmiştir. Öte yandan mevcut MESS Grup Toplu İş Sözleşmemizde yer alan bazı haklarımızın kapsamına ve miktarına ilişkin de bir dizi talebimiz taslağımıza eklenmiştir. Bu taleplerimiz şu şekildedir; halihazırda üyelerimiz için uygulanan tamamlayıcı sağlık sigortası uygulamasına çalışanın eş ve çocukları da dahil edilsin. Ulusal ve dini bayramlar ile arife günleri fazla mesai yapan çalışanlara yüzde 200 zamlı ücret ödenmesi yapılsın. Mevcutta yüzde 10 olan gece çalışma tazminatı yüzde 15'e çıkarılsın. Mazeret izinlerinin kapsamı genişletilsin. İşe giriş ücretleri, MİDS uygulanan iş yerlerinde grubuna göre yüzde 6 ile 14 arasında artırılarak uygulansın. Anaokulunda çocuğu olanlara eğitim yardımı yapılsın. İşkolumuzdaki MESS'e bağlı iş yerlerinde örgütlü bulunan diğer sendikalarla 2021-2023 MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi sürecini ortak akıl zemininde ve ortak paydada buluşarak birlikte yürüteceğimizi hatırlatır, taslağımızın başta emekçiler olmak üzere iş yerlerimize, sendikamıza ve ülkemize hayırlar getirmesini dileriz" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Özçelik-İş toplu iş sözleşmesi taslağını açıkladı - Haberler Ekonomi
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