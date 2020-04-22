MESS, 23 Nisan'ın 100. yılında kodlama eğitimlerini çocukların erişimine açtı
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MESS, 23 Nisan'ın 100. yılında kodlama eğitimlerini çocukların erişimine açtı

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin açılışının 100. yılı dolayısıyla ilk, orta ve lise seviyesindeki kodlama eğitimlerini online platforma taşıyarak Türkiye genelinde erişime açtı.

22.04.2020 23:58 | Son Güncelleme: 22.04.2020 23:58
MESS, 23 Nisan'ın 100. yılında kodlama eğitimlerini çocukların erişimine açtı

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin açılışının 100. yılı dolayısıyla ilk, orta ve lise seviyesindeki kodlama eğitimlerini online platforma taşıyarak Türkiye genelinde erişime açtı.

MESS'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye ekonomisinin lokomotifi metal sanayinde faaliyet gösteren 241 şirketi temsil eden sendika, 2 yıla yakın süredir üye iş yerlerindeki çalışanların ortaokul ve lisede eğitim gören çocuklarına kodlama eğitimleri veriyor. Kodlama eğitimleri kapsamında bugüne kadar 5 bini aşkın çocuğa ulaşan MESS, Kovid-19 salgınıyla başlayan karantina döneminde eğitimlerin kapsamını ilkokul öğrencilerine de hitap edecek şekilde genişleterek online platforma taşıdı. Eğitimler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle tüm Türkiye'nin erişimine açık hale getirildi.

"MESS, dijital dönüşüme öncülük ediyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, ilerlemenin anahtarının, dijital dönüşümün getirdiği fırsatları değerlendirmek olacağını belirtti.

Türkiye'nin, dijital dönüşümü fırsata çevirerek rekabette atılım yapabilecek potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Akkol, şunları kaydetti:

"Bu durum geleceğe güvenimizi artırıyor. Hiç vakit kaybetmeden harekete geçilmesi ise büyük önem taşıyor. MESS olarak dönüşüme öncülük edecek önemli bir adım atıyoruz. Sanayinin dijital dönüşümü için hayata geçirdiğimiz teknoloji merkezimiz MEXT, Türkiye'de tek, dünyada ise sayılı örnekler arasında yer alıyor. İnsan kaynağımızı dijital dünyaya uygun olarak dönüştürmeyi sorumluluğumuz olarak görüyoruz. MEXT'te verilecek hizmetler ile MESS üyesi kuruluşlardaki çalışanların dijital yetkinliklerini geliştirmelerini de sağlıyoruz."

"Dönüşüm çocuklardan başlıyor"

Akkol, ülke genelinde tüm öğrencilerin evden eğitime devam ettiği bu zorlu süreçte, çocuklara ve gençlere de destek olmak istediklerine dikkati çekerek, kodlama eğitimlerinin önemi üzerine şunları aktardı:

"Yeni nesiller artık dijital bir dünyaya doğuyor ve bu paralelde gençlerin sahip olması gereken yetkinlikler de hızla değişiyor. Dönüşüm, çocuklardan ve gençlerden başlıyor. Hedefimiz teknolojiyi kullanmakla yetinmeyip, üretecek gençler yetiştirmek. Bu hedef doğrultusunda atılması gereken ilk ve en temel adım, kodlama eğitimleri. 2 seneye yakın süredir MESS üyesi iş yerlerimizde çalışanların ortaokul ve lise seviyesindeki çocuklarına kodlama eğitimi veriyorduk. Meclis'imizin açılışının 100. yılını kutladığımız bu seneyi, kodlama eğitimlerini tüm Türkiye'deki çocukların kullanımına açarak kutlamanın anlamlı olacağını düşündük."

MESS'in Türkiye genelinde ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki çocuk ve gençlerin erişimine açtığı online kodlama eğitimleri, toplamı 20 saati bulan 192 eğitim videosundan oluşuyor. Bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenlerinin katkılarıyla geliştirilen teorik ve pratik eğitimlere "www.meskodlamaegitimi.com" üzerinden ulaşılıyor.

Kaynak: AA

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