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MESS, 130 bin çalışan için Tamamlayıcı Sağlık Sigortası sağlıyor

Metal sanayisinde faaliyet gösteren 241 şirketi temsil eden Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), üye iş yerlerindeki toplu iş sözleşmesi kapsamında yer alan 130 bin çalışan için Tamamlayıcı Sağlık Sigortası sağlıyor.

27.04.2020 13:06 | Son Güncelleme: 27.04.2020 13:06
MESS, 130 bin çalışan için Tamamlayıcı Sağlık Sigortası sağlıyor

Metal sanayisinde faaliyet gösteren 241 şirketi temsil eden Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), üye iş yerlerindeki toplu iş sözleşmesi kapsamında yer alan 130 bin çalışan için Tamamlayıcı Sağlık Sigortası sağlıyor.

MESS'ten yapılan açıklamaya göre, piyasa değeri 120 milyon TL olan poliçe, Türkiye'nin "en büyük sağlık sigortası poliçesi" olma özelliğini taşıyor. Çalışanların 600'den fazla sağlık kurumunda tedavi olmasını sağlayan sağlık sigortası poliçesi, piyasada "benzeri olmayan" bir kapsam da sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, Türkiye genelinde 600'den fazla sağlık kurumunda tedavi imkanı sunan MESS Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'nın ülkenin en büyük poliçesi olduğunu belirtti.

Akkol, hiçbir şeyin insan hayatından, insan sağlığından daha değerli olmadığını aktararak, "Değişmesi asla söz konusu olmayan bu anlayışımızla 'Hastalıkta ve sağlıkta çalışma arkadaşlarımızın yanındayız' dedik ve MESS Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'nı uygulamaya koyduk." ifadesini kullandı.

Akkol, bu girişimlerinin "yeni nesil sendikacılık" vizyonlarının bir yansıması olduğunu, geleneksel sendikacılık anlayışını geride bıraktıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"MESS çatısı altında üye iş yerlerimize, çalışma arkadaşlarımıza ve topluma katma değer sağlama hedefiyle her zamankinden daha fazla faaliyet yürüttüğümüz bir dönemdeyiz. Çalışanların refahını artıran projelerle hem onların hem ailelerinin hayatına dokunmayı önemsiyoruz. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'nı da bu bakış açısıyla hayata geçirdik. Toplu iş sözleşmesi kapsamındaki çalışanlara Tamamlayıcı Sağlık Sigortası sağlayan ilk ve tek işveren sendikasıyız. Tamamlayıcı Sağlık Sigortamız kapsamında bugüne kadar 14 binden fazla ameliyat ve 800 bine yakın tedavi hizmeti gerçekleşti. Çalışma arkadaşlarımız toplamda 160 milyon liranın üzerinde sağlık hizmeti aldı."

Poliçenin kapsamı

Verilen bilgiye göre, çalışanlar, sağlık sigortası poliçesi öncesinde var olan mevcut hastalıkları için de sağlık sigortasından faydalanarak tedavi olabiliyor. Bekleme süresi olmadan hemen kullanılabiliyor. Doktor muayenesi ve tetkik işlemleri gibi ayakta tedavi gerektiren işlemlerde yılda 8 kez kullanım imkanı sunuyor. Poliçe kapsamında 30 seans fizik tedavi hakkı bulunuyor. Ameliyat gibi yatarak tedavi gerektiren işlemlerde ise limitsiz kullanım sunuyor. Kovid-19 tedavileri de sigorta kapsamına dahil edildi.

Kaynak: AA

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