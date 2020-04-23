Meşrubat aracından para dolu poşeti böyle çaldı
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Denizli, 3. Sayfa, Haber

Meşrubat aracından para dolu poşeti böyle çaldı

Meşrubat aracından para dolu poşeti böyle çaldı Dağıtıcılar kamyondan para dolu poşeti çalan hırsızı böyle kovaladı Hırsızlık şüphelisi kaşla göz arasında dağıtım aracından içinde 600 TL olan poşeti çaldı Denizli'de meşrubat dağıtıcılarının markete ürün indirdiği sırada kamyonun şoför...

23.04.2020 14:41 | Son Güncelleme: 23.04.2020 14:44
Meşrubat aracından para dolu poşeti böyle çaldı

Meşrubat aracından para dolu poşeti böyle çaldı

Dağıtıcılar kamyondan para dolu poşeti çalan hırsızı böyle kovaladı

Hırsızlık şüphelisi kaşla göz arasında dağıtım aracından içinde 600 TL olan poşeti çaldı

DENİZLİ - Denizli'de meşrubat dağıtıcılarının markete ürün indirdiği sırada kamyonun şoför kabinine giren bir şahıs, içerisinde yaklaşık 600 TL bulunan poşeti çalarak kaçtı. Güvenlik kameralarının anbean kayıt altına aldığı olayda dağıtıcılar, parayı alarak kaçan şahsı arkasında kovalasa da şüpheliyi yakalayamadılar.

Olay, Sırakapılar Mahallesi Sırakapılar Caddesi üzerinde meydana geldi. Kentte market ve bakkallara meşrubat dağıtan bir firmanın dağıtıcıları ürün bırakmak için kamyonla olayın meydana geldiği caddedeki markete ürün bırakmak için geldi. Güvenlik kameraları tarafından da kayıt altına alınan olayda, dağıtıcıların kamyonun kasasından ürün indirip markete girdiğini gören genç yaşlarda olduğu tahmin edilen şahıs bir süre etrafı kolaçan ettikten sonra kamyonun şoför kabinine yöneldi. Şahıs ardından kapısını açtığı kabine binerek saniyeler içinde içi para dolu olan poşeti alarak kaçtı. Balkonda olan bir vatandaş ise bağırarak dağıtıcıları uyarınca, markette teslim ettikleri ürünün parasını alan dağıtıcılar dışarı çıktı. Bir süre ne olduğunu anlamayan dağıtıcılar ardından içerisinde yaklaşık 600 TL bulunan poşeti alarak kaçan hırsızın peşine düşüp kovalamaya başladı. Dağıtıcıların yaklaşık 2-3 dakika boyunca kovaladığı şüpheli bir şekilde izini kaybettirmeyi başararak kaçtı.

Olayın ardından dağıtıcıların haber vermesi ile olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kamerası kayıtları ile görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkarak hırsızlık şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Meşrubat aracından para dolu poşeti böyle çaldı

Kaynak: İHA

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