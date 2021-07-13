MESOB Başkanı Keskin'den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Açıklaması
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MESOB Başkanı Keskin'den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Açıklaması

MESOB Başkanı Keskin'den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Yeter Erdine - Haberler | Güncel

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, "15 Temmuz, Türk milletinin hürriyet ve istiklal düşüncesinin ölümsüz bir abidesi ve destanıdır.

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, "15 Temmuz, Türk milletinin hürriyet ve istiklal düşüncesinin ölümsüz bir abidesi ve destanıdır." ifadelerini kullandı.

Keskin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, 15 Temmuz 2016'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tanka, tüfeğe, uçağa göğsünü siper ederek dünyaya meydan okunan tarihi bir gün olduğunu belirterek, "Ölümüne meydanlara inerek ülkesine, bayrağına, ezanına, demokrasisine sahip çıkan başka bir millet yoktur. 15 Temmuz, Türk milletinin hürriyet ve istiklal düşüncesinin ölümsüz bir abidesi ve destanıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Yüce Türk milletine kimsenin diz çöktüremeyeceğini ve boyun eğdiremeyeceğini kaydeden Keskin, şöyle devam etti:

"Anadolu ve milletimiz, tarih boyunca her çeşit haini, düşmanı, iş birlikçiyi gördü ancak FETÖ ve kırıntılarından daha alçak olanı bu topraklar görmedi. Milletimize silah doğrultan alçakların ve hainlerin taşeronluğunu üstlendiği güçlere teslim olmayacağız, dik duracağız, ülkemizi koruyacağız. Esnaf ve sanatkar camiası olarak dün olduğu gibi bugün ve yarın da devletimizin, milletimizin ve devlet başkanımız, baş ustamız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yanındayız. Vatanın bütünlüğü ve şanlı al bayrağımızın daima hür bir şekilde dalgalanması için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve saygıyla, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. İhaneti unutmayacağız, unutturmayacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine

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