Meslekten ihraç edilip gözaltına alınan 2 hakimden biri tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Meslekten ihraç edilip gözaltına alınan 2 hakimden biri tutuklandı

24.01.2021 07:35 | Son Güncelleme: 24.01.2021 07:38
Meslekten ihraç edilip gözaltına alınan 2 hakimden biri tutuklandı

Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) meslekten ihraç edilen 9 hakim ve savcı arasında yer alan ve gözaltına alınan 2 hakimden biri tutuklandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) meslekten ihraç edilen 9 hakim ve savcı arasında yer alan ve gözaltına alınan 2 hakimden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibat ve iltisaklı oldukları gerekçesiyle HSK tarafından ihraç edilen 2 tetkik hakimi, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.A.E, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak ceza evine gönderildi, C.E. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Hadise Demet Akalın Serdar Ortaç Ceyda Düvenci
Spor Ali Koç Erol Bulut Mesut Özil Fatih Terim Sergen Yalçın
Tüm Haberler Gazete Cinayet Twitter Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Meslekten ihraç edilip gözaltına alınan 2 hakimden biri tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.1.2021 07:38:40. #1.14#
title