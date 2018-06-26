Meslekten İhraç Edilen Veteriner Hekim Fetö'den Gözaltına Alındı

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında meslekten ihraç edildiği öğrenilen bir veteriner hekim, polis tarafından gözaltına alındı.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yaralama müzekkeresi çıkartılan veteriner hekim M.G., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri tarafından Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de yakalanarak gözaltına alındı. KHK kapsamında meslekten ihraç edildiği öğrenilen M.G., Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN