Meslekten ihraç edilen ve FETÖ elebaşına "mehdi" diyen eski hakim İlhan Karagöz, ağırlaştırılmış...

Meslekten ihraç edilen ve FETÖ elebaşına "mehdi" diyen eski hakim İlhan Karagöz, ağırlaştırılmış...

Meslekten ihraç edilen ve FETÖ elebaşına "mehdi" diyen eski hakim İlhan Karagöz, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Meslekten ihraç edilen ve FETÖ elebaşına

Meslekten ihraç edilen ve FETÖ elebaşına "mehdi" diyen eski hakim İlhan Karagöz, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Kaynak: AA
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