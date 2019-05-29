Meslekten ihraç edilen ve FETÖ elebaşına "mehdi" diyen eski hakim İlhan Karagöz, ağırlaştırılmış...
Meslekten ihraç edilen ve FETÖ elebaşına "mehdi" diyen eski hakim İlhan Karagöz, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Meslekten ihraç edilen ve FETÖ elebaşına "mehdi" diyen eski hakim İlhan Karagöz, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı
Kaynak: AA
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