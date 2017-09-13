Meslekten İhraç Edilen Fetö Üyelerine Operasyon

Kırşehir Emniyeti tarafından meslekten 15 Temmuz darbe girişimi sonrası hraç edilen FETÖ / PDY üyelerine yönelik operasyon düzenledi.



FETÖ Terör Örgütünün yazışma programı bylock kullandıkları tespit edilen Emniyet eski Şube Müdürü Y.S., ile birlikte özel sektör çalışanı N.G., İ.E., ve E.G.M., yakalandı.



Şüpheliler Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan sağlık kontrollerinin ardından adli mercilere sevk edilecek. - KIRŞEHİR