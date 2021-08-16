Meslekten ihraç edilen FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçamadan yakalandı

- Edirne'nin Enez ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığı yaptıkları iddia edilen, aralarında meslekten ihraç edilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelilerinin de bulunduğu 5 kişi yakalandı.

- Edirne'nin Enez ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığı yaptıkları iddia edilen, aralarında meslekten ihraç edilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelilerinin de bulunduğu 5 kişi yakalandı.

İddialara göre, Enez ilçesinde güvenlik güçleri yaptıkları çalışmalar neticesinde aralarında meslekten ihraç edilen FETÖ şüphelilerinin de bulunduğu hakim, savcı, öğretmen ve gazetecilerden oluşan 5 kişilik bir grubu yakaladı. Gözaltına alınan FETÖ şüphelilerinin yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığı yaptıkları öne sürüldü.

(Şener Urfa/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı