Meslekten İhraç Edilen 7 Askeri Hakimin İtirazı Reddedildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeri Hakimler OHAL Komisyonu kararı ile daha önce meslekten ihraç edilen 7 askeri hakimin itiraz başvuruları reddedildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Savunma Bakanlığı kararında, MSB Askeri Hakimler OHAL Komisyonu'nuca 3 Eylül 2016 tarihinde alınan kararla meslekte kalmalarının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmalarına karar verilen askeri hakimlerden Mustafa Kayıkçı, Rıdvan Akay ile 13 Kasım 2016 tarihinde alınan kararla meslekten çıkarılmalarına karar verilen askeri hakimlerden Kadir Kurt, Hasan Kayran, Ahmet Sezen, İsa Yılmaz ve Mehmet Nesim Atmaca'nın kararlara itiraz ettikleri ve yeniden değerlendirme talebinde bulundukları bildirildi.

Komisyonca yapılan itiraz ve yeniden değerlendirme taleplerinin incelemesi sonucunda şahısların itirazlarının reddine karar verildiği bildirildi. - ANKARA