Meslektaşlarını Kovid-19'dan korumak için kabin geliştirdi
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Koronavirüs, Koçak, İzmir, Güncel

Meslektaşlarını Kovid-19'dan korumak için kabin geliştirdi

İzmir'de görevli Uzman Doktor İrfan Sevinç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası için tahlil yapan meslektaşlarına virüsün buluşmasını önlemek için görev yaptığı hastanenin bahçesine teknik personelin de yardımıyla içinde filtre sistemi bulunan "numune alma kabini" yaptı.

08.04.2020 11:12 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:12
Meslektaşlarını Kovid-19'dan korumak için kabin geliştirdi

İzmir'de görevli Uzman Doktor İrfan Sevinç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası için tahlil yapan meslektaşlarına virüsün buluşmasını önlemek için görev yaptığı hastanenin bahçesine teknik personelin de yardımıyla içinde filtre sistemi bulunan "numune alma kabini" yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden albay rütbesiyle emekli olmasının ardından görevini Sağlık Bakanlığında sürdürme kararı alan 56 yaşındaki Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı İrfan Sevinç, 2008 yılında Ödemiş Devlet Hastanesinde çalışmaya başladı.

Türkiye'de koronavirüs vakalarının artması üzerine Sevinç, sağlık çalışanları için en riskli ortamlardan biri olan tahlil alma sürecini güvenilir kılmak üzere kafa yordu.

Sağlık çalışanını bir kabin arkasında koruyabileceğini düşünerek yola çıkan Sevinç, Başhekim Dr. Ömer Koçak'ın desteğiyle hastanenin teknik personeliyle birlikte hastane bahçesine PVC ham maddeyle 1,5 metrekarelik bir numune alma kabini kurdu.

İçinde filtreleme sisteminin bulunduğu kabinde kişisel koruyucu ekipmanlarını giyen sağlık personeli, kabinin ön camına sabitlenmiş ikinci bir eldiveni daha giyerek numune alma çalışmalarına başlıyor.

Numune alacağı kişiyle kabinin dışına kurulan diyafon sistemiyle iletişim kuran sağlık personeli, eldivenli ellerini kabin dışında bulunan dezenfekte ile temizledikten sonra kabinin dışında bulunan numune alma seti ile Kovid-19 şüphelisinin ağzından ve burnundan sürüntü örnekleri alıyor.

İşlem tamamlandıktan sonra hasta bilgilerini numune setinin üzerine yazan sağlık çalışanı, kabinin içine oluşturulan numune yoluyla testin kabinin içine el değmeden girmesini sağlıyor.

Testler, özel bir bölmede toplanırken daha sonra personeller tarafından hastane içinde bulunan Kovid-19 laboratuvarına götürülerek sonuçlandırılıyor.

"Meslektaşlarımın vefat etmeleri beni üzdü"

İrfan Sevinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 33 yıllık hekim olduğunu, meslek yaşantısı boyunca mesleğiyle ilgili birçok konuda ekipman geliştirdiğini, modüler tıp mikro test kartları konusunda yaptığı çalışmasına patent de aldığını söyledi.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle sağlık çalışanlarının hayatını kaybetmesinin kendisini çok üzdüğünü belirten Sevinç, "Sağlık çalışanlarını ve hastaları korumak amacıyla biri hastanenin içinde diğeri ise hastane dışında numune alma kabini tasarladım. Hastane dışındaki kabini tamamlayıp meslektaşlarımın kullanımına sunduğum için çok mutluyum." dedi.

Sevinç, geliştirdiği kabinin herkes tarafından yapılıp insanlığın hizmetine sunulabilmesi için patent almamaya karar verdiğini, benzeri kabin yapmak üzere kendisini arayan ülke genelindeki çok sayıda hastaneden meslektaşına bilgi verdiğini aktardı.

Geliştirdiği kabinin örneklerine göre çok farklı özelliklere sahip olduğunu anlatan Sevinç, şunları kaydetti:

"Kabinimizde bulunan HEPA filtreli havalandırma cihazıyla personelimizin temiz hava ihtiyacı sağlanmakta, pozitif basınç ile içeriye virüs girişi engellenmektedir. Numune örnekleri, tamaman izole bir numune yolu ile kabin içerisindeki kaba transfer edilmektedir. Numuneyi alırken Kovid-19 şüphelisiyle sağlık çalışanı arasında hiçbir temas yok. Sağlık çalışanı, kabin içindeki çalışmaları tamamladıktan sonra içeride bulunan ultraviyole ışınlarını açarak kabinin içinde bakteri ve virüs gibi organizmaların dezenfekte edilmesini sağlıyor. Buradan hizmet alan vatandaşlarımız hijyen önlemlerini görünce çok mutlu oluyorlar. Böyle bir kabin geliştirmek benim için mutluluk verici bir olay. Hastanenin içine de aynı kabini yapıp orada da hastalarımıza hizmet vermek istiyoruz."

"Kabinin içinde çalışırken kendimi güvende hissediyorum"

Kabinde görev yapan laboratuvar teknisyeni Semra Kurt ise Sevinç'in geliştirdiği kabin sayesinde rahat bir şekilde hastalardan numune aldığını belirterek, "Koronavirüs salgınında meslektaşlarımızı kaybettik. Doktorumuz bu kabini bizim sağlığımızı korumak için geliştirdi. Kabinin içinde çalışırken kendimi güvende ve daha çok izole olmuş hissediyorum." diye konuştu.

Başhekim Koçak ise hastanelerin gelişen teknolojiyi yakından takip ettiğini, meslektaşının geliştirdiği numune alma kabininin sağlık çalışanlarını koruma anlamında çok önemli bir yere sahip olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

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