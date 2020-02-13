Meslektaşlarını dolandırdığı iddia edilen savcı tutuklandı
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Meslektaşlarını dolandırdığı iddia edilen savcı tutuklandı

Bakırköy Adliyesi'nde görev yaparken meslektaşlarını dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan eski cumhuriyet savcısı Tamer C., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

13.02.2020 17:34 | Son Güncelleme: 13.02.2020 17:34
Meslektaşlarını dolandırdığı iddia edilen savcı tutuklandı

'nde görev yaparken meslektaşlarını dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan eski cumhuriyet savcısı Tamer C., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Bakırköy Adliyesi'nde sanık ve yakınlarını beraat, meslektaşlarını ise ucuz arsa vaadiyle dolandırdığı iddia edilen eski cumhuriyet savcısı Tamer C., hakkında başlatılan soruşturma kapsamında dün gece Beyoğlu'nda bir apart otelde yakalanmıştı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edilen, eski savcı Tamer C., burada savcılığa verdiği ifadenin ardından 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.


Eski cumhuriyet savcısı Tamer C., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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