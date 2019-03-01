Meslektaşlarından Eski Emniyet Müdürü Pekcan İçin Mevlit

Hayatını kaybeden eski Mardin Emniyet Müdürü polis başmüfettişi Lütfullah Uğur Pekcan için Mardin'de meslektaşları mevlit okuttu.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Şakir Nuhoğlu Camisinde cuma namazı öncesi 20 Şubat'ta tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Pekcan için mevlit programı düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü İsmail Çiçek, Pekcan ve şehitler için dua okudu. Mevlit programı, Türkiye'nin birlik ve bütünlüğü için edilen dualarla sona erdi.

İl Emniyet Müdürü Hasan Onar'ın ev sahipliği yaptığı mevlide, Vali Mustafa Yaman, Vali Yardımcısı Bahattin Çelik, emniyet müdür yardımcıları, polis memurları, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA