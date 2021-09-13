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Meslektaşlarından darp edilen öğretmene destek

İhlas Haber Ajansı / Eren Elyesa Polat - Haberler | Yerel

- Meslektaşlarından darp edilen öğretmene destek Denizli'de bir grup eğitimci, veli tarafından fiziksel şiddete maruz kalan öğretmen için biri araya geldi.

- Meslektaşlarından darp edilen öğretmene destek

DENİZLİ - Denizli'de bir grup eğitimci, veli tarafından fiziksel şiddete maruz kalan öğretmen için biri araya geldi. Eğitimciler adına konuşan Namık Kemal Aydoğan, "Öğretmenlerimize bu noktada gösterilen şiddetin sonuna kadar karşıyız" dedi.

Pamukkale ilçesinin Feslikan Mahallesinde meydana gelen olayda, Atatürk İlkokulu'nda 1. sınıf öğrencisi Ayhan U. sınıfında oyuncağını kaybetmesinin ardından babasına haber verdi. Durum üzerine veli Ziya U. sınıf öğretmeni Tevfik A'yı arayarak okulun önüne çağırdı ve aralarında tartışma çıktı. Tartışma sonucu veli öğretmene fiziksel şiddet uyguladı. Diğer öğretmenlerin araya girmesi sonucu kavga son bulurken, öğretmen darp raporu alarak şikayetçi oldu. Veli ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Bir grup eğitimci olay sonrası bir araya geldi

Yaşanan darp olayının ardından bir grup eğitimci okulun önüne gelerek öğretmene destekte bulundu. Eğitimciler adına konuşan Namık Kemal Aydoğan, şiddete karşı olduklarını ifade ederek, "Ülkemizde yaşanan şiddet olayların bir parçasını burada yaşadık. Tevfik öğretmenimiz bir velinin fiziksel şiddetine maruz kaldı. Öğretmenler çocuk bakıcısı değildir, öğretmen bir eğitimcidir. Ama bugün geldiğimiz noktada öğretmenler üzerinde bir sürü yük ve sorumlulukla velilerimiz, öğrenicilerimiz öğretmenlerimize karşı saygısızca davranabilmekte ve hadlerini aşarak hesap sorabilmekteler. Öğretmenlerimize bu noktada gösterilen şiddeti kınayarak sonuna kadar karşıyız" dedi.

Meslektaşlarından darp edilen öğretmene destek

Meslektaşlarından darp edilen öğretmene destek

Meslektaşlarından darp edilen öğretmene destek

Meslektaşlarından darp edilen öğretmene destek
İhlas Haber Ajansı / Eren Elyesa Polat - Son Dakika Haberleri
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