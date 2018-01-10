Meslektaşları Güneş'i Unutmadı

Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren gazeteci İsmail Güneş'in kabrini, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ziyaret eden meslektaşları, mezara karanfil bıraktı.

Sivas'ta basın kuruluşlarının temsilcileri ve çalışanları, yaklaşık 9 yıl önce Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu BBP'nin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerle hayatını kaybeden gazeteci Güneş'in Yukarı Tekke Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti.

Güneş'in mezarına karanfil bırakan eşi Yasemin Güneş ve meslektaşları, dua okudu.

Yasemin Güneş, burada yaptığı açıklamada, tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Mesleği yaparken gereken fedakarlıklarını eşi dolayısıyla iyi bildiğini dile getiren Güneş, "Mesleklerini zor şartlarda özverili şekilde yapıyorlar. Bu iş sevmeden yapılmaz." dedi.

Güneş, görevi başında hayatını kaybeden gazetecilerin şehit sayılmadığına değinerek, "Bu sadece bizlerin dilinde. Hrant Dink, Uğur Mumcu, Abdi İpekçi de öyle. Devlet nezdinde bunlara şehitlik unvanı verilmiyor. Gazi olan gazetecilere de bir unvan verilmiyor. Bunun bizler için bir getirisi yok. Bu sadece ölen kişinin ailesini ya da gazi olan gazeteciyi mutlu edecektir. Bunun için istiyorum." diye konuştu.