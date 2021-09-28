MESLEKTAŞINI ÖLDÜREN DOKTORA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBET HAPİS CEZASI

İSTANBUL (DHA) - Haber : Özden ATİK/ İstanbul, DHA

Sarıyer Baltalimanı'nda birlikte çalıştığı asistan Dr. Kaan Erol'u, 75 bıçak darbesiyle öldürdüğü iddiasıyla yargılanan asistan Dr. Yavuz Sümter'in davasında karar çıktı. Mahkeme, sanık Yavuz Sümter hakkında "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

"TANIK DOKTORLAR YALAN SÖYLEDİLER"

KARAR ÇIKTI

Mahkeme heyeti, sanık Yavuz Sümter'i "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma sonrası açıklama yapan baba Metin Erol adaletin yerini bulduğunu söyleyerek, "Türk adaletinin doğru bir karar verdiğini böylelikle 11 Ekim 2019 tarihinde görevi başında şehit olan evladımın kabrinin de nurla dolduğunu düşünüyorum. Allah kimseye böyle bir vahşeti yaşatmasın. Allahım onu nur içinde yatırsın. Biz evladımızı kaybettik. Vatan pırıl pırıl bir doktorunu bir Türk gencini kaybetti" dedi.

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