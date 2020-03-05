Meslektaşını öldüren doktora ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
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Meslektaşını öldüren doktora ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Baltalimanı Kemik Hastanesi'nde meslektaşı doktor Kaan Erol'u bıçaklayarak öldüren Yavuz Sümter'e 'canavarca hisle tasarlayarak adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.

05.03.2020 18:25 | Son Güncelleme: 05.03.2020 18:25
Meslektaşını öldüren doktora ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Kemik Hastanesi'nde meslektaşı doktor Kaan Erol'u bıçaklayarak öldüren Yavuz Sümter'e 'canavarca hisle tasarlayarak adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.

Sarıyer'deki Baltalimanı Kemik Hastanesi'nde 11 Ekim 2019 tarihinde nöbet nedeniyle tartıştığı meslektaşı doktor Kaan Erol'u defalarca bıçaklayarak öldüren şüpheli Yavuz Sümter hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, şüpheli Sümter'in 'canavarca hisle tasarlayarak adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edildi. İddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. İddianame kabul edildiği takdirde, şüpheli Sümter önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

(İHA)

Kaynak: İHA

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