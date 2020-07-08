Meslektaşını öldüren doktor hakim karşısında Baltalimanı Kemik Hastanesinde meslektaşı doktor Kaan Erol'u bıçaklayarak öldüren Yavuz Sümter'in ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

Baltalimanı Kemik Hastanesinde meslektaşı doktor Kaan Erol'u bıçaklayarak öldüren Yavuz Sümter'in ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Duruşmada psikolojik tedavi gördüğünü belirten sanık, "Savunma verebilecek durumda değilim" dedi.

Sarıyer'deki Baltalimanı Kemik Hastanesinde 11 Ekim 2019 tarihinde nöbet nedeniyle tartıştığı meslektaşı doktor Kaan Erol'u defalarca bıçaklayarak öldüren tutuklu sanık Yavuz Sümter'in 'canavarca hisle tasarlayarak adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Yavuz Sümter SEGBİS aracılığı ile katılırken, müştekiler Nilay Erol, Metin Erol ve tarafların avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

"Pandemi nedeniyle savunmamı hazırlayamadım"

Kimlik tespiti ile başlayan duruşmada söz alan sanık avukatı, "Sanık, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde tedavi görmektedir. Pandemi nedeniyle kendisiyle görüşemediğimden savunmamı hazırlayamadım. Sağlık durumu tespit edilmeden savunmasının alınması usul ve yasaya aykırıdır" ifadelerini kullandı.

Devam eden bir tedavi süreci olduğunu söyleyen sanık Yavuz Sümter ise, "Şu anda savunma verebilecek durumda değilim" dedi.

Tanıkların sanık Yavuz Sümter'in savunma yapmasının ardından dinlenmesini talep eden müştekilerin avukatı, "Sanık avukatının sanığın akıl hastalığına ilişkin iddialarını kabul etmiyoruz" şeklinde konuştu.

Duruşmada söz alan Sağlık Bakanlığı avukatı da, davaya katılma taleplerinin olduğunu söyledi.

Duruşmaya ilişkin görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanığın savunma hazırlaması için süre verilmesini talep ederek, sanığın suçunun vasıf ve mahiyeti dolayısıyla tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine yazı yazılarak sanığın tedavisine ilişkin kayıtların gönderilmesinin istenmesine karar verdi. Sağlık Bakanlığı avukatlarının davaya katılma talebini kabul eden mahkeme, müşteki ve tanık beyanlarının gelecek celse alınmasına hükmetti. Sanık Yavuz Sümter'in suçunun vasıf ve mahiyeti dolayısıyla tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

Sarıyer'deki Baltalimanı Kemik Hastanesinde 11 Ekim 2019 tarihinde nöbet nedeniyle tartıştığı meslektaşı doktor Kaan Erol'u bıçaklayarak öldüren şüpheli Yavuz Sümter hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlanmıştı. İddianamede, şüpheli Sümter'in 'canavarca hisle tasarlayarak adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edilmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA