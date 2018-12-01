Meslektaşını Darbettiği İddia Edilen Doktor İşten Çıkarıldı
Samsun'un Bafra ilçesindeki özel hastanede, meslektaşını darbettiği öne sürülen doktor işten çıkarıldı.
Samsun'un Bafra ilçesindeki özel hastanede, meslektaşını darbettiği öne sürülen doktor işten çıkarıldı.
İlçedeki özel hastanede görevli beyin cerrahisi uzmanı Y.S. hakkında, bir hastanın ameliyatı konusunda tartıştığı üroloji uzmanı Hacı Bekir Genişer'i darbettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Hastane yönetimi, bu kapsamda Opr. Dr. Y.S'nin işine son verme kararı aldı.
Olayın ardından 7 gün iş göremez raporu alan Genişer ise bu süre sonunda hastanedeki görevine başlayacak.
Samsun'un Bafra ilçesinde 25 Kasım'da Cumhuriyet Başsavcılığına giden Genişer, hastanede kendisini darbettiğini öne sürdüğü Opr. Dr. Y.S. hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.
Olayla ilgili Y.S'nin ifadesine başvurulmuştu.