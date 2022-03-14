Meslektaşı eşinin silahını kapıp ateş eden özel harekat polisi, adli kontrolle serbest

ANTALYA'da, görevinden uzaklaştırılan ve parkta buluştuğu, ayrı yaşadığı polis memuru eşi Meltem T.'nin tabancasını alarak, havaya ateş eden özel harekat polisi Gökhan T., adli kontrolle serbest bırakıldı.

Olay, cumartesi günü saat 11.00 saralarında, Muratpaşa ilçesi Bayındır Mahallesi'nde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü'ndeyken bir süre görevden uzaklaştırılan özel harekat polisi Gökhan T., ayrı yaşadığı kendisi gibi polis eşi Meltem T. ve oğlu ile görüşüp, konuşmak için parkta buluştu. Burada ikili arasında tartışma çıktı. Gökhan T., tartışma sırasında, polis merkezinde görevli polis memuru eşi Meltem T.'nin çantasındaki tabancayı alıp, çevreye ateş etmeye başladı. Meltem T., telefonundaki KADES uygulaması ile yardım istedi. Bunun üzerine olay yerine polis ekipleri, sevk edildi. Gökhan T., meslektaşlarının gelmesiyle elindeki tabancayı kendisine doğrultup, yaklaşılmamasını istedi. Tabancasını zaman zaman başına ve göğsüne dayayan Gökhan T., eşi Meltem T.'nin, çocuğuyla görüşmesini engellediğini ileri sürdü. Bu sırada çiftin 6 yaşlarındaki erkek çocuğu, park kenarında Meltem T.'nin otomobilinde yaşananları izledi.

Gökhan T., emniyetteki işlemlerinin ardından dün akşam adliyeye sevk edildi. Gökhan T., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrolle serbest bırakıldı.