Meslekleri Gerçeğe Yakın Ortamda Oyunla Öğreniyorlar

Kütahya'da faaliyet gösteren bir oyun merkezi, oluşturduğu gerçeğe yakın alanda anaokulu öğrencilerine meslekleri oyun oynatarak tanıtıyor.

Bahçelievler Mahallesi'nde faaliyet gösteren merkezde kurulan atölyeleri ziyaret eden öğrenciler, doktorluk, itfaiyecilik, aşçılık, polislik, oto tamirciliği, arkeolog gibi yaklaşık 10 ayrı meslek hakkında oyunlar oynayarak fikir sahibi oluyor.



İşletme sahibi Yunus Emre Çotuk, kısa bir süre önce faaliyete başladıkları merkezde, 3-12 yaş aralığındaki çocuklara meslekleri öğrettiklerini söyledi.

Oluşturdukları gerçeğe yakın alanda belirli bir ücret karşılığında meslekleri tanıttıklarını belirten Çotuk, şunları kaydetti:

"Burada, polislik, itfaiyecilik, arkeolog, astronot, oto tamirciliği gibi meslekleri tanıtıyoruz. Burayı ziyaret eden minikler uzay istasyonunda astronot olup gezegenleri tanıyorlar. Doktor olup bebekleri tedavi ediyorlar. Aşçı olup poğaça ve pizza yapıyorlar ve daha sonra bunları yiyorlar. İtfaiye istasyonumuzda itfaiyeci olup yangın söndürüyorlar. Minik misafirlerimiz burada meslekleri öğrendikleri gibi birlikte bir işi yapma becerisini de ediniyorlar."

Hediye Güral Anaokulu öğretmenlerinden Nazmiye Acar da öğrencilerine meslekleri tanıtmak amacıyla merkezi ziyaret ettiklerini aktardı.

Küçük yaşlardan itibaren meslek tanıtımının önemini aktaran Acar, "Öğrencilerimin kendi yaşantılarına yön vermeleri için meslekleri tanımaları çok önemli. Burada gerçeğe yakın meslek atölyeleri ile gerçeğe yakın kıyafetler ve araç gereçlerle öğrencilerim meslekleri tanıdılar. Meslekler hakkında fikir sahibi olan öğrencilerim inşallah ileride kendi mesleklerini seçmede kolaylık yaşayacaklardır." ifadelerini kullandı.

Öğrenciler de katılmış oldukları etkinlikte çok eğlendiklerini ifade ettiler.