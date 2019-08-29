Mesleki yeterlilikte farkındalık toplantısı

29.08.2019 15:58

Mahir Eller Projesi kapsamında işverenlere yönelik mesleki yeterlilik belgesi hakkında bilgi verildi.

Kayseri Ticaret Odası'ndan (KTO) yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırmaları Vakfı (TEPAV) ortaklığında, Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen ve Kayseri'de KTO işbirliğinde yürütülen "Mahir Eller Projesi" çerçevesindeki bilgilendirme toplantısına çok sayıda Kayserili işveren katıldı.

KTO'daki toplantının açılışında konuşan KTO Genel Sekreter Vekili Mustafa Bekarlar, ülke ve Kayseri ekonomisini güçlendirmek için sanayide nitelikli çalışan açığını gidermenin büyük önem arz ettiğini belirtti.

Mahir Eller Projesi'nin de bu doğrultuda gerçekleştirildiğini anlatan Bekarlar, projeyle nitelikli eleman ihtiyacına cevap arandığını kaydetti.

Projenin Kayseri'deki etkinliklerini anlatan KTO Yerel Oda Koordinatörü Şaban Alper Baktır, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında 12 ilde 30 bin kişinin mesleki becerilerinin belirlenmesi amaçlanırken, 15 bin kişinin ise mesleki yeterliliğinin tescilleneceği öngörülüyor. Kayseri'de bugüne kadar bin 795 kişi mesleki becerilerinin tespit edilmesi amacıyla yürütülen profilleme çalışmasına katıldı. Kayseri'de beceri haritası çıkartılan kişiler çoğunlukla mobilya, inşaat, makine imalat, demir çelik, otomobil yan sanayi ve hizmet sektörlerinde çalışıyor."

Kaynak: AA