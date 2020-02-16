Mesleki Yeterlilik sınavı yapıldı

16.02.2020 15:28 | Son Güncelleme: 16.02.2020 15:28

KAYNES/MYK Mesleki Yeterlilik Sınavı Şener Eroğlu Akademide gerçekleştirildi.



Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezinde bulunan Şener Eroğlu Akademi'de KAYNES/MYK Mesleki Yeterlilik Sınavı gerçekleştirildi. Sınavla ilgili bilgi veren Akademi sorumlusu Şener Eroğlu, "Bay bayan kuaförlük, seviye 4 Güzellik uzmanlığı, erkek berberliği ağdacı, teorik ve uygulama performans sınavını başarı gerçekleştirdik. Malatya Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ramazan Toptaş'a, Demez Gurup Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Demez', Güzellik Uzmanlığı Malatya temsilcisi Gülşen Kuşdoğan'a sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.



Eroğlu, kurslarının da devam ettiğini belirterek "Sizlerde mesleğinizi belgelendirmek istiyorsanız bizlere ulaşabilirsiniz. Burada AŞ var, burada iş var, burada gelecek var" ifadelerine yer verdi. - MALATYA

Kaynak: İHA