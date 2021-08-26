Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belge Ücretleri ATSO'dan

Covid 19 pandemisi nedeniyle zor günler geçiren turizm ve yiyecek içecek sektörü çalışanlarına ATSO'dan destek geldi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, Mesleki Yeterlilik Belgesi için başvuruda bulunan ve sınavlarda başarılı olan servis görevlisi, barista ve aşçıların sınav ve belge ücretlerinin ATSO tarafından karşılanacağını bildirdi.

Covid 19 pandemisi nedeniyle turizm ve yiyecek içecek sektörünün çok zor dönemlerden geçtiğini, birçok çalışanın bu dönemde kısa çalışma ödeneğinden yararlandığını belirten Davut Çetin, ATSO MESEM tarafından gerçekleştirilecek olan bu sınavlara katılacak çalışanların başarılı olmaları durumunda herhangi bir sınav ve belge bedeli ödemeden uluslararası geçerliliğe sahip mesleki yeterlilik belgesine sahip olabileceklerini söyledi.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile Mesleki Yeterlilik Kurumu arasında yürütülen işbirliği kapsamında turizm sektörünün geliştirilmesine destek olmak, nitelikli işgücünün yaygınlaştırılması ve turizm sektörünün hizmet kalitesini artırmak amacıyla Mesleki Yeterlilik Kurumu ve ATSO Eğitim Araştırma ve Kültür Vakfı İktisadi İşletmesi Mesleki Sınav ve Serfitikasyon Merkezi (ASTSO MESEM) arasında 17 Ağustos 2021 tarihinde "Turizm Sektörü Belgelendirme Hibesi Protokolü" imzalandığını belirten Davut Çetin, projenin 40 bin Avro hibe almaya hak kazandığını söyledi.

Uluslararası geçerliliğe sahip Mesleki Yeterlilik Belgesi

Davut Çetin, "Bu hibe kapsamında 31.11.2021 tarihine kadar ATSO MESEM'e servis görevlisi seviye 2-3-4, bar görevlisi seviye 4, servis yöneticisi seviye 5, kahve bar görevlisi (barista) seviye 4 ve aşçı seviye 4 mesleklerinde, Mesleki Yeterlilik Belgesi için Türkiye genelinde başvuruda bulunan ve sınavlarda başarılı olan adayların sınav ve belge ücretleri bu hibeden karşılanacak. Adaylar sınav ve belge maliyetine katlanmadan Avrupa Birliği ülkelerinde de geçerliliğe sahip akredite Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olabilecekler" dedi.

ATSO MESEM Türkiye'ye örnek

ATSO'nun Mesleki Yeterlilik Belgesi vermek üzere Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından Akredite edilen ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından 2014 yılında yetkilendirilen Türkiye'deki ilk Oda olduğunu vurgulayan Davut Çetin, ATSOMESEM'in başarılı çalışmalarıyla diğer Odalara da örnek olduğunu belirtti.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile Mesleki Yeterlilik Kurumu arasında yürütülen işbirliği kapsamında turizm sektöründen faaliyet gösteren 9 farklı belgelendirme merkezine toplam 250 bin Avro ayrıldığını belirten Davut Çetin, en üst limit olan 40.000 Avro hibenin mesleki belgelendirme sınavlarında kullanılmak üzere ATSO MESEM'e tahsis edildiğini kaydetti.

Pandemiden etkilenen turizm çalışanlarına nefes

Covid 19 pandemisi nedeni ile turizm ve yiyecek içecek sektörünün çok zor dönemlerden geçtiğini, birçok çalışanın bu dönemde kısa çalışma ödeneğinden yararlandığını belirten Davut Çetin, ATSO MESEM tarafından gerçekleştirilecek olan sınavlara katılacak çalışanların, başarılı olmaları durumunda, herhangi bir sınav ve belge bedeli ödemeden uluslararası geçerliliğe sahip mesleki yeterlilik belgesine sahip olabileceklerini bildirdi. Davut Çetin, sektörde çalışanlarının bilgi, beceri ve yetkinliklerini kanıtlayabilecekleri bu belgelendirme sisteminin turizm ve yiyecek içecek sektöründe nitelikli ve belgeli işgücünün geliştirilmesine, işletmelerin hizmet kalitesinin artmasına, eğitim ve istihdam arasındaki ilişkinin güçlendirilmesine, önceki öğrenmelerinin tanınmasının teşvik edilmesine, Hayat Boyu Öğrenme sürecinin desteklenmesine önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

Doğrudan Hibe Desteği Uygulaması Nasıl Gerçekleşecek

Doğrudan Hibe Desteğinin uygulanması hakkında bilgi veren Çetin; otel, restoran, kafeler vb. işletmelerde en az 1 yıl mesleki deneyime sahip Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının servis görevlisi seviye 2-3-4, bar görevlisi seviye 4, servis yöneticisi seviye 5, kahve bar görevlisi (barista) seviye 4, aşçı seviye 4 mesleklerinde, Mesleki Yeterlilik Belgesi almak için ATSO MESEM'e başvuruda bulunabileceklerini, gelen başvuru talepleri değerlendirildikten sonra her işletme için belirlenen kontenjana göre başvuru evraklarının ATSOMESEM'e teslim edileceğini belirti. Davut Çetin, "Gerçekleştirilecek olan sınavlarda başarılı olup, sınav ve belge bedeli maliyetine katlanmadan belge almaya hak kazanan kişilere, uluslararası geçerliliğe sahip mesleki yeterlilik belgeleri verilecek" dedi.

Başkan Çetin, "Çalışanlarına Mesleki Yeterlilik Belgesi aldırmak için başvuruda bulunacak olan işletmelerimize, mesleki yeterlilik belgesinin sektörde bilinirliğinin ve farkındalığının arttırılmasına destek olacak olan Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği'ne (POYD), Tüm Gastronomi Yöneticileri Derneği'ne (TGYD), İnsan Kaynakları Yöneticileri Derneği'ne (İNKAY) ve MESEM Merkezi çalışanlarına desteklerinden dolayı teşekkür ediyor, işbirliğinin artarak devam etmesini diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler