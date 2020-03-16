Mesleki Yeterlilik Belgesi sınavları nisan ayına kadar ertelendi Mesleki Yeterlilik Belgesi sınavlarının nisan ayına kadar ertelendiği bildirildi.

Mesleki Yeterlilik Belgesi sınavlarının nisan ayına kadar ertelendiği bildirildi.

Mesleki Yeterlilik Kurumundan (MYK) yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda, yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca 17-31 Mart tarihleri arasında yapılması planlanan tüm teorik ve uygulama sınavlarının nisan ayına kadar ertelendiği belirtildi.

Ayrıca, planlanan tüm seminer, tanıtım ve toplantıların da bugün itibarıyla iptal edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA