Mesleki yeterlilik belgesi ile hem uzmanlaşma hem istihdam artırılacak!

Gaziantep'te 20 meslek grubu için ulusal yeterliliklerde belirtilen şartları karşılamalarını sağlayacak Mesleki Yeterlilik Belgesi'nin alımı ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Metropol kimliğine gün geçtikçe güç kazandıran Gaziantep'in istihdamda da örnek bir şehir olması için Büyükşehir Belediyesi, GSO ile ortaklaşa hareket ederek "Mesleki Yeterlilik Belgesi Verilmesi Protokolü" imzaladı. Protokole Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, GSO Başkanı Adnan Ünverdi, AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi Şamil Tayyar, İnsan Kaynakları Daire Başkanı Murat Geç ve GSO Yönetim Kurulu Üyesi Melike Yüksel katıldı.

Mesleki Yeterlilik Belgesi'ni (MYB) içeren protokolü, kent genelinde MYB alması gereken personel ve Büyükşehir Belediyesi İş ve Kariyer Merkezi'nde iş arayışından dolayı müracaat eden kişilerin ücret ödemeden bu belgeyi alması için; sınava girmeleri, belge almaları ve iş bulmalarını sağlayacak avantajları kapsayacak. Büyükşehir'in GSO'yla yaptığı istişareler sonucunda MYB'nin alımı için yaklaşık 20 meslek grubu belirlendi.

BAŞKAN ŞAHİN: ZAMAN UZMANLAŞMA ZAMANI

İmza töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Pandemi sürecinde dünya küçüldü, Gaziantep büyüdü. Gaziantep ekonomisi büyüdü. Artık, bilgi ekonomisi yükselen bir değerdir. En büyük gücümüz beşeri sermaye, yetişmiş insan gücüdür. Bu şehirdeki yetişmiş insan gücünü kuvvetlendirmemiz asına destek ve katkı için istihdam projelerini Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü desteği veriyoruz. Kariyer.net'te oluşturduğumuz yeni birimle, bu şehirde iş arayan kardeşlerimiz başvurularını yapıyor. Zaman uzmanlaşma zamanı o nedenle bugün burada imzalarını atacağımız protokolle de vatandaşın uzmanlaşmasını sağlayacağız. O yüzden mesleki yeterlilikte biz, açık işte başkanımızla birlikte organize sanayi bölgesinin hangi meslek gruplarında uzmanlaşmaya ihtiyacı varsa ona göre bir plan çizdik ve meslek gruplarımızı belirledik. Bu tamamıyla yeni iş alanları açan bir mekanizmadır. O nedenle bu protokolün şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu imzaların atılmasıyla da ben inanıyorum ki yüzlerce gencimiz yeni istihdam alanları bularak hayatını sürdürecek" dedi.

ÜNVERDİ: VATANDAŞLARIMIZA ÜCRETSİZ OLARAK BELGELER VERİLECEK

Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi ise şunları söyledi: "Ortak aklın çok güzel bir örneğini burada gerçekleştirmekteyiz. Yakın zamanda Büyükşehir Belediyesi ile beraber KAGİDEM'le ilgili bir protokol imzalamıştık. KAGİDEM şu anda ete kemiğe büründü. Girişimci kadınlar için bu kurum işe atılmalarında çok güzel bir yolun başlangıcı haline geldi. Bugün de ikincisini imzalayacağımız bu protokolümüzle tehlikeli meslek gurubunda yer alan insanlarımıza uluslararası geçerliliği olan belgeleri vermek üzere burada toplanmış bulunmaktayız. Ücretsiz şekilde bu belgeyi vatandaşlarımıza temin edeceğiz."

YÜKSEK RİSKLİ 20 MESLEK GURUBUNA MYB'LER ULAŞTIRILACAK!

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep Sanayi Odası iş birliği protokolü ile vatandaşlarımıza mesleki yeterlilik belgesi edindirme konusunda ücretsiz bir çalışma yürüteceğiz." diyen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları Daire Başkanı Murat Geç de şu bilgileri verdi: "Yüksek riskli çalışan vatandaşlar özellikle sanayi alanında 160'a yakın meslek grubu var. Bunlarda en yüksek riskte olan yaklaşık 20 meslek gurubumuz bulunuyor. Biz de bu 20 meslek grubuna ücretsiz mesleki yeterlilik belgesi sağlayacağız. Mutabakatımızı sağladık. Bu protokolle de faaliyetlerimiz başlayacak."

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi Şamil Tayyar'in de imzaları atılacak iş birliği protokolü hakkında, "Son derece kıymetli bir protokol. Pandeminin ortaya çıkardığı bir dizi problemler mevcut. Bunlardan birisi de işsizlik. Bu kalifiye eleman sorununu çözecek yeterlilik belgesi ile istihdam hareketlenecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler