Meslekî yeterlilik belgesi devletten

Mustafakemalpaşa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ş. Vahit Girgin, 'mesleki yeterlilik belgesi' konusunda şoförleri acele etmeleri hususunda ikaz etti.

Mustafakemalpaşa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ş. Vahit Girgin, 'mesleki yeterlilik belgesi' konusunda şoförleri acele etmeleri hususunda ikaz etti.

Başkan Girgin, 25.10.2017 tarih ve 30221 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik kapsamında başta servisçiler olmak üzere taksici, şehir içi dolmuşçular, şehirlerarası ve ilçeler arası toplu taşıma araç sürücüleri ile şehirlerarası yük taşıyan büyük araç şoförlerinin 3 Eylül 2021 tarihine kadar söz konusu mecburi mesleki yeterlilik belgelerini almaları gerektiğini duyurdu.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca Avrupa Birliği Uyum Kanunları çerçevesinde hibe destekli bu uygulama neticesinde sürücülerin ücretsiz olarak imtihana tabi tutulacağı bilgisini veren Vahit Girgin, bu sebeple ilgili araç şoförlerinin ivedilikle kayıt için gerekli evrakları Mustafakemalpaşa Şoförler ve Otomobilciler Odası'na teslim etmelerini istedi.

Şoförlerin 3 Eylül tarihine kadar mecburi mesleki yeterlilik belgelerini almış olmaları gerektiğinden kayıt için istenilen belgeleri sıralayan Vahit Girgin, "Odamıza kayıtlı ve MYK Belgesi alma zorunluluğu olan şoförlerimiz; SRC-2 belgelerini, psikoteknik belgelerini, ehliyetlerinin önlü arkalı fotokopilerini, adli sicil belgelerini, ev adreslerini gösteren belgelerini ve telefon numaralarını odamıza en kısa sürede ulaştırarak kayıtlarını yaptırabilirler. Kayıt işlemleri tamamlanan şoförlerimiz, odamızın görüşerek anlaşmaya vardığı firma öncülüğünde sınava tabi tutulacaklar. İmtihan neticesi söz konusu mesleki yeterlilik belgesini almaya hak kazanan şoförlerimiz, herhangi bir ücret de ödemeyecekler. Mesleki yeterlilik belgesi tamamen ücretsiz olarak devletimiz tarafından sürücülerimize verilecek. Şoförlerimizden yalnızca kendilerinden istenilen belgeleri acilen odamıza getirmelerini istiyoruz" diye konuştu.

Vahit Girgin, 3 Eylül 2021 tarihine kadar belgelerini almayan ilgili şoförlerin denetimlerde ciddi cezalarla karşı karşıya kalabileceklerini sözlerine ekledi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı