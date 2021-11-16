"Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme İşbirliği Protokolü" ile Öğrencilerin İstihdamı Sağlanacak

İSTANBUL (Habermetre) - Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında "Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme İşbirliği Protokolü" imzalandı.

Protokol ile İstanbul'daki otel ile mesleki eğitim merkezleri bir araya getirilerek öğrencilerin turizm alanında istihdamı sağlanacak.

Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen protokol imza törenine Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Müberra Eresin, Türkiye Otelciler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Sururi Çorabatır, protokol üyeleri, okul müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda misafir katıldı.

Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme İş Birliği Protokolü tanıtım videosunun izlenmesiyle başlayan programda; Bakan Özer, Bakan Ersoy, Vali Yerlikaya, Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Eresin katılımcılara hitaben birer konuşma gerçekleştirdiler.

"En Öncelikli Alanlarımızdan Bir Tanesi Meslek Eğitimi Güçlendirmek"

Bakan Özer, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak en öncelikli alanlarımızdan bir tanesini mesleki eğitimi güçlendirmek oluşturuyor. Yıllardan beri sıkıntılı olan, 'Aradığım elemanı bulamıyorum' diyen işgücü piyasasının şikayet ettiği, mesleki eğitim artık toparlanıyor, ayağa kalkıyor ve geleceğe ümit oluyor. Sektördeki uzmanlar okullarımıza gelsin, ders versin. Başarılı öğrencilere burs verelim. En önemlisi mezunlar mezun olduktan sonra da istihdamda öncelik verelim. " ifadelerini kullandı.

Mesleki Teknik Anadolu Liseleri mezunlarının istihdamına değinen Bakan Özer, "Mesleki Teknik Anadolu Liselerindeki mezunlarımızın istihdam oranı yüzde 50'nin üzerinde, ama mesleki eğitim merkezlerinden mezun olanların istihdam oranı yüzde 88'ler civarında. Almanya'daki doğal mesleki eğitimdeki istihdam oranından bile çok daha yüksek bir istihdam oranına sahibiz. İstanbul'da ilk pilot uygulamasını inşallah bu protokolü imzalayarak gerçekleştireceğiz. " dedi.

Meslek Eğitim Merkezleri'nde yabancı dil eğitiminin önemini belirten Bakan Özer, "Daha önceden Meslek Eğitim Merkezleri'nde yabancı dil eğitimine hiç başlamadık. İlk defa Mesleki Eğitim Merkezleri'nde yabancı dil eğitimi ağırlıklı bir eğitim üreteceğiz. Bu da bu işbirliği bağlamında bizim için de çok önemli bir açılım olacak. " şeklinde konuştu.

Emeği geçenlere teşekkürlerini sunan Bakan Özer, protokolün hayırlı olmasını temenni ederek sözlerini noktaladı.

"İlk Uygulamayı Sektörle İstanbul'da Başlatacağız"

Konuşmasında protokol hakkında bilgi aktaran Bakan Ersoy, "Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde sektörde meydana gelen gelişmeler ile eğitim sisteminin eşgüdümünü sağlamak amacıyla bir süredir üzerinde titizlikle çalıştığımız bir konuyu resmiyete dönüştürmüş bulunuyoruz. Hem sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikte işgücü ihtiyacını karşılamak hem de istihdama katkı sağlamak amacıyla iki bakanlık olarak böyle bir çalışmayı başlattık. Protokol çerçevesinde inşallah ilk uygulamayı sektörle sıkı iş birliği içerisinde İstanbul'da başlatacağız.

Ardından da turizm sektörünün yoğun olduğu bölgelerden başlayarak bu projeyi yaygınlaştıracağız. Söz konusu protokol kapsamında turizm sektörünün talepleri doğrultusunda mesleki eğitim merkezlerine ilişkin öğretim programlarının ve eğitim materyallerinin güncellenmesi sağlanacaktır.

Böylece İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından belirlenen okullar ile seçilen oteller iş birliği içerisinde çalışacak. Öğrencilerimiz, işyerlerinde, mesleki eğitimlerini sürdürecek ve özellikle turizm sektöründe mesleki eğitim merkezi programı uygulamalarının yaygınlaştırılması ile otel çalışanlarının eğitim öğretime katılımlarının arttırılması sağlanacak. " ifadelerini kullandı.

Projede emeği geçenlere teşekkürlerini ileten Bakan Ersoy, protokolün hayırlı olmasını dileyerek konuşmasını noktaladı.

"Gençlerimizi Geleceğe Hazırlıyoruz"

Heyecanını dile getirerek sözlerine başlayan Vali Yerlikaya, "Bu protokol bizi gerçekten çok heyecanlandırıyor. İstanbul'umuzda 236 Mesleki Teknik Anadolu Lisemiz, 35 Mesleki Eğitim merkezimiz, 255 bin gencimiz ve 17 bin 500 öğretmenimiz var. Onlarla beraber gençlerimizi geleceğe hazırlıyoruz. Turizm bizim ülkemizin gözbebeği bir sektör. Turizm sektöründe en önemli unsur nitelikli iş gücü. İmzalanan bu protokol ile artık şehrimizdeki 33 Mesleki Eğitim Merkezimiz, 41 Mesleki Teknik Anadolu Lisemiz, TÜROB ile beraber 375 otelimiz bir araya geliyor. " ifadelerini kullandı.

Mezun olduktan sonra iş bulma garantisine değinen Vali Yerlikaya, "Mezun olacak 47 bin öğrenciden çalışmak isteyenleri mezuniyetlerine 4 ay kala yüzde 85'inin istihdam ön protokolleri imzalanacak. Gençlerimize şunu söylüyoruz; '15 gün tatil yapacaksınız, sizin enerjinize bizim ihtiyacımız var. Hem çalışıp hem eğitime de devam edebilirsiniz'. " dedi.

Devletin mezun olan gençlere katkı sağladığını ifade eden Vali Yerlikaya, "Devletimizin Mesleki Teknik ve Mesleki Eğitim Merkezlerinden mezun olan gençlere nasıl katkı sağladığını bugünkü protokol ile görüyoruz. Gençlerimizi sektörün arzu ettiği beklentiler doğrultusunda sektörle beraber yetiştirmek ve mezun olmadan önce de işlerini hazır hale getirmek istiyoruz. Dil bilen, uygulamalı eğitim alan; çırak, kalfa, usta ve usta öğretici olacak gençleri Bakanlıklarımız, TÜROB, TÜROFED ile beraber yetiştireceğiz. " şeklinde konuştu

Vali Yerlikaya, "Bakanlarımız tarafından imzalanacak mesleki, teknik, eğitim iş birliği protokolünün İstanbul'a ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. " diyerek sözlerini noktaladı.

Konuşmaların ardından Bakan Özer ve Bakan Ersoy tarafından Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme İş Birliği Protokolü imzalandı.

Program, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

Milli Eğitim Bakanımız Prof. Dr. Sayın Mahmut Özer ile Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın @MehmetNuriErsoy'un teşrifleriyle 'Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme İş Birliği Protokolü imzalandı??#İstanbul'daki 375 otel ile 71 mesleki eğitim merkezimiz eşleştirildi. #HayırlıOlsun pic. twitter. com/wXnAYIv0mW

— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 15, 2021 Bizi Takip Edin

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