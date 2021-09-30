İSTANBUL (İHA) - Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme İşbirliği Protokolü toplantısı İstanbul'da yapıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy : "Mesleki eğitimde turizme ağırlıklı pay ayrılacak"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "25 bin kişiye eğitim ve istihdam imkanı kazandırılmış olacak"

İSTANBUL - Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme İşbirliği Protokolü toplantısı İstanbul'da yapıldı. Toplantı sonunda açıklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, mesleki eğitimde turizme ağırlıklı pay ayrılacağını söylerken, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de "25 bin kişiye eğitim ve istihdam imkanı kazandırılmış olacak" dedi.

Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme İşbirliği Protokolü toplantısı saat 11.30'da İstanbul'da bir otelde gerçekleştirildi. Türkiye Otelciler Birliğinin ile organize edilen toplantıya Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı sonrası açıklamalarda bulunan iki bakan mesleki ve teknik eğitimin turizmdeki önemi yerine dikkat çekti. Bakan Mehmet Nuri Ersoy mesleki eğitimde turizme ağırlıklı pay ayrılacağını ifade ederken Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de 25 bin insana eğitim ve istihdam imkanı sunulacağının müjdesini verdi.

25 bin insana eğitim ve istihdam imkanı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ortaklaşa gerçekleştirilen çalışmalarla binlerce insana eğitim ve istihdam kapısının açıldığı söyleyen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak Kültür ve Turizm Bakanlığımızla birlikte son üç yıldan beri mesleki eğitimde çok ciddi bir iş birliği içerisindeyiz. Özellikle turizm alanındaki insan kaynağının, insan kaynağı ihtiyacının karşılanmasıyla ilgili üç yıldan beri başarılı bir şekilde süreci yönetiyoruz. Mesleki Teknik Anadolu Liselerinde 53 tane okulumuzda bu anlamda iş birliğimiz devam ediyor. Bugün Kültür Turizm Bakanlığımız ve sektörün temsilcileriyle birlikte İstanbul'daki otellerimizin insan kaynağı ihtiyacını karşılamayla ilgili mesleki eğitim merkezleriyle ilgili yeni bir adım atıyoruz. İlk defa mesleki eğitim merkezlerinde yabancı dil eğitimi ile ilgili bir başlangıç yapacağız ve İstanbul'da tüm otellerimizin insan kaynağı ihtiyacını karşılamış olacağız. Yaklaşık 25 bin insanımıza hem turizm alanında eğitim hem de istihdam imkanı kazandırmış olacağız. Ben desteklerinden dolayı Kültür ve Turizm Bakanımıza hem şahsım hem de Milli Eğitim Bakanlığı adına şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"Mesleki ve teknik eğitimde turizme ağırlıklı pay ayrılacak"

Özellikle pandemi sonrası tüm dünyada ciddi bir personel ihtiyacı sıkıntısının ortaya çıkacağını ancak belirledikleri yol haritasıyla bu süreci sorunsuz atlatmayı planladıklarını ifade eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Biliyorsunuz turizm çok dinamik bir sektör ve her geçen gün büyüyor. Pandemi sebebiyle tabii bir iki sene boyunca sıkıntılar yaşandı ama pandemi sonrası en büyük sıkıntı, dünyada ve turizm sektöründe karşılaşılacak en büyük sorun personel sıkıntısı olacak. Sektörün personel ihtiyacıyla ilgili zaten biz üç yıl önce nitelikli personel ihtiyacını karşılamak için Milli Eğitim Bakanlığımız ile çalışma başlatmıştık. Bugün pilot bölge olarak İstanbul seçilerek yeni bir ilave daha getiriliyor ve mesleki eğitimde turizme ağırlıklı pay ayrılacak. Milli Eğitim Bakanlığımız çok doğru bir konuya parmak basıyor. Bu da mesleki eğitimde ihtiyaca göre mesleki eğitimi müfredatını ön plana çıkarmak. Bu bağlamda sektör temsilcileriyle de İstanbul pilot bölge olduğu için TÜROB (Türkiye Otelciler Birliği) ile bir toplantı organize ettik. Onların taleplerini de dinledik. Şimdi bir komisyon da kuruyoruz. Hem Milli Eğitim Bakanlığımıza hem Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan hem de STK temsilcilerinden bütün bu mesleki eğitimle ilgili ihtiyaçlar nelerdir, bunlar uygulamada hangi sorunlarla karşılaşılıyor, hangi ilave müfredatlar yapılırsa daha iyi sonuç alırız gibi soruları tespit edip çok kısa bir süre içinde bundan sonraki yol haritamızı da buna göre belirleyeceğiz. Hedefimiz mesleki eğitim almış nitelikli personelin sektöre kazandırılmasıdır. Üç sene önce başladığımız Anadolu Meslek Teknik Liseleriyle ilgili de yeni ihtiyaçlar belirdi. Burada sayıları artırma kararı aldık. Şu anda 52 okul ama biz bunu kısa bir sürede 100 okula çıkarmayı hedefliyoruz. ve burada da müfredat sektörün ihtiyacına göre belirlenmişti. Uygulamada karşılaştığımız sıkıntıları da değerlendirme fırsatı bulduk. Hem onları düzeltip hem yeni ihtiyaçları da müfredata ekleyerek tam sektörün istediği şekilde insan kaynağını hızlı bir şekilde sektöre kazandırmasını sağlamış olacağız. Milli Eğitim Bakanlığımıza biz de teşekkür ediyoruz. Bizden gelen talepleri hızlı bir şekilde değerlendirip hayata geçiriyorlar. Burada projeleri başlatmak yeterli olmuyor biliyorsunuz. Uygulama sırasında doğru devamlı istişare edip uygulamada karşılaşılan sıkıntıları ve düzeltmeleri de hızlı bir şekilde yapıp hayata geçirmemiz gerekiyor. Bu bağlamda da iyi bir iletişim sağlanmış oldu. İnşallah sektörün ihtiyacı olan nitelikli personel ihtiyacını da ileri yıllara miras bırakacak şekilde gerçekleştireceğiz. Çünkü süreklilik lazım. Devamlı personel üretmemiz gerekiyor. Bu yöntemle açmış olacağız" diye konuştu.