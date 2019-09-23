23.09.2019 16:59

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından imzalanan "Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme İş Birliği Protokolü" ile turizmde istihdam garantisiyle nitelikli eleman yetiştiren liselerin sayısı 2023'e kadar 200'e çıkarılacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, iki bakanlık arasındaki "Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme İş Birliği Protokolü"nün imza törenine katıldı.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, törendeki konuşmasında turist sayısının 2023'e kadar ciddi oranlarda artırma hedeflerinin bulunduğunu hatırlattı.

Sadece otel sayısını artırarak bu hedefin başarılamayacağına işaret eden Ersoy, turizm için insan kaynağının da geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Bu alanda en etkili ve doğru çalışmanın "ağaç yaşken eğilir" mantığı olduğunu dile getiren Ersoy, bu kapsamda geçen yıl Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan mesleki eğitimde iş birliği protokolünü hatırlattı.

Geçen yılki protokolde turizm meslek liselerinin müfredatlarının sektörel ihtiyaçlara göre yeniden düzenlenmesi, eğitimin sektörle beraber verilmesi ve öğrencilerin turizm sektörüne kazandırılması çalışmalarının bulunduğuna dikkati çeken Ersoy, şöyle devam etti:

"Geçen sene çalışmalara 11 okulla başlamıştık. Bu protokol dahilinde turizm meslek liselerini otellerle eşleştiriyoruz ve sektörün ihtiyacı olan öncelikli lisanların eğitimini veriyoruz. Lise 1. sınıfta İngilizce, lise ikinci sınıfta Rusça mecburi lisan, lise üçüncü sınıftan itibaren de Almanca, Fransızca, Çince ve Arapça dillerinden bir tanesi seçmeli olarak öğretiliyor. En az 3 lisan eğitimi alan bir öğrenci sektöre kazandırılmış oluyor. Yüksek sezon dediğimiz 20 Nisan-20 Ekim tarihleri arasında öğrenciler, eğitimlerin uygulamalı bölümlerini anlaşmalı otellerde alıyorlar. Öğrencilere oteller tarafından belli bir burs ve ücret veriliyor. Bu bağlamda, ilk 11 okulla başladığımız uygulama gayet başarılı oldu. Şimdi bu sayıyı, 2023'e kadar genişletme kararı aldık. 2020 itibarıyla 39, 2021'de bu sayı 100'e, 2022'de 150'ye ve 2023 itibarıyla 200 okula çıkarılacak. 200 okulla birlikte çok ciddi bir sayıda turizm öğrencisi sektörün ihtiyaçları doğrultusunda eğitilmiş olacak."

Bakan Ersoy, bundan sonraki hedeflerinin belli sayıdaki mezuna oteller tarafından sağlanacak burs ile akademik eğitim verilmesi olduğunu bildirdi.

Bu eğitimlerin, gastronomi ve servis ağırlıklı olacağını belirten Ersoy, "Burslu eğitimleri alan öğrenciler, geleceğin genel müdürleri olarak sektöre kazandırılacak. Bakanlık olarak hedeflerimizden bir tanesi 2030 ve sonrasında Türkiye turizminin dünyaya genel müdür ihraç eden sektör haline gelmesini sağlamak. İlk adımı Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte atıyor. Bundan sonra, yükseköğretim kurumlarıyla bunu geliştirerek sonuca varacağımıza inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Mesleki eğitime ilgi artacak"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise eğitimin ekonomi ve demokrasi ile bütünleşik ilerlemesinin önemine işaret etti.

Ekonomi ile sağlıklı bir iletişimi olmayan ve demokrasiye hizmet etmeyen eğitim sisteminin fonksiyonel olmayacağını vurgulayan Selçuk, Türkiye'de dünya ekonomisi ile bütünleşme yolunda en hızlı yol alan sektörlerinden birinin turizm olduğunu dile getirdi.

Turizm sektöründe bu yıl yaşanan gelişmelere işaret eden Selçuk, "Bu başarıyı dikkate aldığımızda mevcut potansiyeli daha iyi değerlendirmek ve turizm sektörüne çok daha nitelikli bireyler yetiştirme konusundaki amacımız güçleniyor. Bu bağlamda verilen eğitimin hem öğretmenlerimiz, hem öğrencilerimiz hem de velilerimiz tarafından tatmin edici bir seviyeye ulaşması çok çok önemli." dedi.

Turizm sektörünün aradığı nitelikli elemanların yetiştirilmesinin önemini vurgulayan Selçuk, bu kapsamda iki bakanlık arasındaki protokolün büyük önem taşıdığını söyledi.

Selçuk, "Öğrencilerimizin gelecekte bu alandaki gelişmeleri gördüklerinde mesleki eğitime olan ilgilerinin çok daha artarak devam edeceğini tahmin ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yıl mesleki ve teknik eğitimde yaşanan gelişmelere de değinen Selçuk, "Orta vadede mesleki ve teknik eğitimin, dijital ve yabancı dil becerileri gelişmiş öğrencilerimizle birlikte bir sıçrama yapacağına ilişkin somut kanıtlar yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Turizm sektörünü mesleki eğitimde motor sektörlerden birisi olarak görüyorum. Çünkü burada somut olarak hemen yol alma ve sonuca ulaşma imkanımız çok daha kolay." diye konuştu.

Konuşmaların ardından bakanlar Ersoy ve Selçuk, protokolü imzaladı.

-İstihdam garantili okul hedefinde çıta yükseltildi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından imzalan "Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme İş Birliği Protokolü" ile, istihdam garantisiyle nitelikli mezunlar yetiştiren turizm meslek liseleri hedefi büyütüldü.

Konaklama ve seyahat hizmetleri, yiyecek içecek hizmetleri alanlarında halen 11 olan istihdam garantili lise sayısı her yıl artışla 2023'e kadar 200'e ulaşacak.

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda halen konaklama ve seyahat hizmetleri alanında 11 bin 507, yiyecek içecek hizmetleri alanında 53 bin 751 öğrenci olmak üzere 65 bin 258 öğrenci eğitim görüyor. Öğrencilere İngilizce derslerine ek olarak bulundukları bölgenin turist profiline göre Rusça, Çince, Almanca, Arapça gibi dil dersi eğitimleri de veriliyor.

Alan öğretmenlerinin yeterliklerinin artırılması, öğrencilerin sektördeki gerçek üretim ortamlarında bilgi ve becerilerini geliştirmesi, en az 2 yabancı dili iyi bilen niteliklerle mezun olmaları, okurken burs almaları ve mezun olduktan sonra istihdam edilmelerini öngören protokol uyarınca, her yıl kapsama alınan okul sayısı artırılacak.

Kaynak: AA