17.12.2019 12:42 | Son Güncelleme: 17.12.2019 13:14

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) İşyeri Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanı Süleyman Akgül, çıraklık eğitiminde bu yıl ilk kayıt oranında yüzde 62'nin üzerine çıktıklarını söyledi.

Akgül, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Çorum Valiliği ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) iş birliğiyle Çorum'daki bir otelde gerçekleştirilen "Mesleki ve Teknik Eğitim Çalıştayı"nın açılışında yaptığı konuşmada, bakanlığın 2023 vizyonunda mesleki ve teknik eğitime önem verdiğini belirtti.

Ahi Evran Veli'nin 12'nci yüzyılda kurduğu Ahi Evran sisteminin bugünün mesleki ve teknik eğitim sisteminin temelini oluşturduğuna işaret eden Süleyman Akgül, "9 Aralık 2016'daki yasal düzenlemeyle mesleki ve teknik eğitimi, tabiri caizse 'eski' ve 'yeni' olarak ayrılacak şekilde yeniden yapılandırdık. Birçok değişiklik öngörüldü. Kanuni düzenlemelerden sonra yönetmelikler yenilendi." dedi.

Mesleki ve teknik eğitimde köklü değişikliğe gidildiğini aktaran Akgül, "Değişikliklerle artık meslek lisesi mezunlarına 'teknisyen' unvanı verdik. Yaygın eğitim kurumu olarak faaliyetlerini sürdüren mesleki eğitim merkezlerimizi ortaöğretim kurumu olarak yeniden yapılandırdık ve çıraklık eğitimini zorunlu eğitim kapsamına aldık. Çıraklık eğitiminde bu sene ilk kayıt oranında yüzde 62'nin üzerine çıktık. Büyük bir talep oluştu." diye konuştu.

Süleyman Akgül, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nda yapılan değişiklikle, artık mesleki eğitim merkezlerinin "özel eğitim merkezleri" olarak açılabileceğini kaydetti.

Çalıştayda meslek liselerinin toplumsal algısı, müfredat ve öğretmen, sektör iş birlikleri, istihdam fırsatları ve mevzuat başlıklı konuları, bakanlık uzmanlarında değerlendirilecek.

Çalıştayın açılışına, Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen ile meslek liselerinin yöneticileri katıldı.

Kaynak: AA