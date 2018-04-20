Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ile Buluştu

GAÜN Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya Gaziantep'te bulunan 31 farklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin müdürleri, müdür yardımcıları ve rehberlik öğretmenleri olmak üzere toplam 68 katılımcı iştirak etti.

Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz açılış konuşmasında Türkiye'de ilk kez Naci Topçuoğlu MYO'da uygulanmaya başlayan trimester eğitim sistemi hakkında katılımcıları bilgilendirdikten sonra yüksekokuldaki her programa kayıt yapan ilk 10 öğrenciye 250 Türk Lirası karşılıksız burs imkânının olduğunu söyledi. Doç. Dr. Yılmaz konuşmasının devamında, kendi kariyerini önemseyen, aranan eleman olarak yetişmek isteyen öğrencileri tüm fırsatları ve olanakları sonuna kadar sunmakta olan Naci Topçuoğlu MYO'na beklediklerini ifade etti.

Toplantıdan sonra katılımcılar derslikler, laboratuarlar ve atölyeleri gezerek Yüksekokulun fiziksel şartları hakkında bilgilendirme yapılarak sona erdi. Tanıtım toplantısından çok memnun kaldıklarını ifade eden katılımcılar Yüksekokulun sahip olduğu imkânların öğrenciler açısından çok faydalı olduğunu belirtti.