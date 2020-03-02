Mesleki ve sivil toplum örgütlerinden ortak tepki

02.03.2020 13:43 | Son Güncelleme: 02.03.2020 13:43

Balıkesir'deki oda, borsa, sendika, meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşları Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hain saldırısına tepkilerini göstermek amacıyla bir araya geldi. Tüm bileşenler adına ortak basın açıklamasını okuyan Sanayi Odası Başkanı Hasan Ali Eğinlioğlu, "Bu saldırı asla kabul edilemez" dedi.



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne bağlı Ticaret Odası, Sanayi Odası ve Ticaret Borsası öncülüğünde bir araya gelen sendika ve sivil toplum kuruluşları İdlib'de Türk askerine yönelik yapılan saldırıyı kınadı. Yapılan basın açıklamasında Türk Devleti ve Türk Ordusu'nun bugüne kadar yaptığı operasyonlarla terör örgütleri ve destekçilerine gereken cevabı verdiği ve vermeye devam ettiği bildirildi.



"Milletimizin başı sağ olsun"



İdlib'te Türk askerine yönelik saldırıyı kınamak için yapılan basın açıklamasında Balıkesir Sanayi Odası Başkanı Hasan Ali Eğinlioğlu şunları söyledi:



"Bizler, her kritik dönemde milletimizin ve devletimizin yanında olduk. Üstlendiğimiz sorumluluğun hakkını vererek hareket ettik. Bugün de İdlib'de gerçekleşen hain saldırıya ilişkin ortak tepkimizi gösteriyoruz. Öncelikle vatanın huzuru, güvenliği ve mazlumları müdafaa etmek üzere üstlendikleri görevde şehit olan tüm kahraman askerlerimizin ruhu şad olsun. Rabbim şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. Yakınlarına sabır ve metanet, yaralılarımıza acil şifalar nasip etsin. Milletimizin başı sağ olsun."



"Dünya sessiz kaldı"



Türk askerinin İdlib'de hem ülke sınırlarını hem de mazlumları koruduğunu ifade eden Sanayi Odası Başkanı Hasan Ali Eğinlioğlu, "Askerlerimiz İdlib'de hem ülke sınırlarımızı ve hem de mazlumları korumaktaydı. Zira Suriye'de yaşanan zulümlere, yüzbinlerce sivilin zalimce katledilmesine, milyonların evinden, toprağından sürülmesine, dünya sessiz kaldı. Türkiye'nin barış ve huzur odaklı çabalarıysa ne yazık ki pek çok ülkede karşılık görmedi. Buradan tekrar sesleniyoruz: Karşımızda, insanlıktan nasibini almamış, tüm ahlaki, insani ve dini değerleri hiçe sayan, kendi yurttaşlarını bile topraklarından eden, canlarına kasteden zihniyete sahip bir rejim bulunuyor. Suriye'yi her geçen gün daha da ağır bir yıkıma sürüklüyor" ifadelerini kullandı.



"Bu saldırı asla kabul edilemez"



Suriye'deki rejim güçlerinin son olarak Türk askerine yönelik yaptığı saldırının kabul edilemez olduğuna dikkat çeken Hasan Ali Eğinlioğlu, "İşte rejim güçleri son olarak da yapılan anlaşmalara uymayarak, askerlerimizi kalleşçe pusuya düşürdü. Bu saldırı asla kabul edilemez. Dolayısıyla, mazlum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan bu rejim unsurlarına karşı sessiz kalmamız beklenemez. Tarihi ve kültürel bağlarımız bulunan, rejimin zulmünden kaçan Suriyeli kardeşlerimizin yaşama hakkını korumak, tarihi, insani ve vicdani sorumluluğumuzdur" diye konuştu.



"Bahar Kalkanı ile bedel ödemeye başladılar"



Türk Ordusu'nun bugüne kadar yaptığı harekatlarla terör örgütleri ve destekçilerine gereken cevabı verdiğini hatırlatan Hasan Ali Eğinlioğlu, "Türk Devleti ve Türk Ordusu bugüne kadar Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermiştir. Elbette bu acımasız saldırının sahipleri bunun bedelini ödeyecektir. "Bahar Kalkanı" harekatıyla da bu bedeli ödemeye başlamışlardır" dedi.



"Devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız"



Türk milletinin her türlü zorluğu aşmasını bilen bir millet olduğunu ifade eden Sanayi Odası Başkanı Hasan Ali Eğinlioğlu, "Şunu da herkes bilsin ki, her türlü zorluğu aşmasını bilen bir milletiz. Mevzubahis vatan olunca, tüm siyasi ve fikri ayrılıkları bir tarafa bırakırız. İşte şimdi de birlik ve beraberlik içinde hareket ediyor, sabır ve dayanışma gösteriyoruz. Ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutuyoruz.. Bugün her zamankinden daha güçlü şekilde biriz, bütünüz ve birlikteyiz. Türkiye'nin tüm kesimlerini temsil eden mesleki ve sivil toplum örgütleri olarak bayrağımızın altında kenetlendik. Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız. Alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız. Cenab-ı Hak ülkemizi korusun, milletimizin birliğini ve dirliğini muhafaza etsin, ordumuzu muzaffer kılsın" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA